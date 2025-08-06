الأربعاء 06 أغسطس 2025
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ولادة توأم ملتصق في الكبد والقلب بمستشفى الزقازيق الجامعي (صور)

يشتركان في الكبد
يشتركان في الكبد والأمعاء الدموية، فيتو

شهد قسم النساء والتوليد بمستشفى الزقازيق الجامعي بمحافظة الشرقية حالة ولادة نادرة لتوأم ملتصق (Conjoined Twins)، حيث وضعت سيدة تبلغ من العمر 24 عامًا توأمًا مرتبطين من منطقة البطن، وذلك في أول تجربة حمل لها.

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تشكيل فريق طبي متكامل متعدد التخصصات 

وكان الفريق الطبي بمستشفى الزقازيق الجامعي قد نجح في تشخيص الحالة مبكرًا عبر فحص السونار، حيث أظهرت النتائج وجود جنينين ملتصقين، مما استدعى تشكيل فريق طبي متكامل متعدد التخصصات، ضم أطباء من أقسام النساء والتوليد، وجراحة الأطفال، والعناية المركزة، بالإضافة إلى تجهيز الحالة طبيا بكافة الفحوصات والتحاليل اللازمة.

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التوأم يشتركان في الكبد والأمعاء الدموية،فيتو

إجراء الولادة القيصرية بنجاح

وأوضح الطبيب المعالج أنه تم إجراء الولادة القيصرية بنجاح، واستخراج التوأم في حالة صحية مستقرة مبدئيًا، مشيرًا إلى أنه تم نقلهما فورًا إلى حضانات الأطفال لمتابعة حالتهما الصحية عن كثب واستكمال التقييمات الطبية.

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التوأم يشتركان في الكبد والأمعاء الدموية،فيتو

التوأم يشتركان في الكبد والأمعاء الدموية

وكشفت الفحوصات الأولية أن التوأم يشتركان في الكبد والأمعاء الدموية، كما تبين وجود ثقب في القلب لدى كل منهما، ويجري حاليًا استكمال التقييمات الدقيقة لتحديد المسار العلاجي المناسب وإمكانية الفصل الجراحي مستقبلًا.

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التوأم يشتركان في الكبد والأمعاء الدموية،فيتو

الفريق الطبي المتخصص 

ويواصل الفريق الطبي المتخصص بمستشفي الزقازيق الجامعي متابعة الحالة على مدار الساعة، مع توفير أقصى درجات الرعاية للأم والتوأم داخل المستشفى.

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