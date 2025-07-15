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جامعة الزقازيق تفتح باب الترشح لمنصب عميد لـ 7 كليات كبرى

جامعة الزقازيق،فيتو
جامعة الزقازيق،فيتو

 أعلنت جامعة الزقازيق، محافظة الشرقية برئاسة الدكتور خالد الدرندلي، عن فتح باب الترشح لشغل منصب عميد لعدد من كلياتها، وذلك عقب اجتماع اللجان المختصة وتحديد الضوابط والمعايير اللازمة لقبول الطلبات.

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وتشمل الكليات المطروحة للتقدم: تكنولوجيا وتنمية، الصيدلة، الطب البشري، طب وجراحة الفم والأسنان، الهندسة، التربية النوعية، والتربية الرياضية للبنات.

 

التقديم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لجامعة الزقازيق 

وأكدت الجامعة أن التقديم يتم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لجامعة الزقازيق، مع ضرورة استيفاء جميع المستندات والأوراق الرسمية وفقًا للتعليمات المُعلنة.

اختيار قيادات أكاديمية متميزة تواكب تطلعات الجامعة

ودعت جامعة الزقازيق  الراغبين في الترشح إلى الالتزام بالمواعيد المحددة والإجراءات التنظيمية المعتمدة، في إطار الحرص على اختيار قيادات أكاديمية متميزة تواكب تطلعات الجامعة وتُسهم في تطوير منظومتها التعليمية والبحثية.

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فتح باب الترشح لكليات جامعة الزقازيق جامعة الزقازيق الدكتور خالد الدرندلى اخبار محافظة الشرقية

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