الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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أخبار مصر

وزير التموين يبحث مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ طلبات المواطنين ويوجه بسرعة حلها

وزير التموين والنواب
وزير التموين والنواب

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء،  لاجتماع الأسبوعي الدوري مع  أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في إطار عقد مجموعة من اللقاءات والأجتماعات الدورية،
 

ويأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات السادة المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.

ووجه وزير التموين علي الفور إدارة الإتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات  النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب المواطنين أو من جانب أصحاب المنشأت التموينية، مع تكليف إدارة الإتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد علي  النواب  . 

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