الأربعاء 06 أغسطس 2025
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اقتصاد

لحظة بلحظة، سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في البنك المركزي

الدرهم الاماراتي،
الدرهم الاماراتي، فيتو

سعر الدرهم الإماراتي، استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 وذلك وفقا لآخر التحديثات. 

وتقدم “فيتو” سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة. 

اقرأ التالى: السعر الرسمي للعملات الرئيسية في البنك المركزي (آخر تحديث)

 

سعر الدرهم الاماراتي 

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر الشراء 13.17 جنيه. 

سعر البيع 13.19 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك مصر

سعر الشراء 13.16 جنيه. 

سعر البيع 13.20  جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك قطر 

سعر الشراء 13.16 جنيه. 

سعر البيع 13.20 جنيه.

 

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك كريدى أجريكول 

سعر الشراء 13.16 جنيه. 

سعر البيع 13.20 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك الاهلى المصرى 

سعر الشراء 13.16 جنيه. 

سعر البيع 13.20 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك التجارى الدولى 

سعر الشراء 13.16 جنيه. 

سعر البيع 13.20  جنيه.

الدرهم الاماراتي اليوم
سعر الدرهم الاماراتي اليوم، فيتو

 

ماذا تعرف عن الدرهم الإماراتى؟

الدرهم هو الوحدة الأساسية لـعملة الإمارات العربية المتحدة صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي،، ينقسم الدرهم إلى 100 فلس، ويرتبط بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت يبلغ حوالي 3.67 درهم إماراتي مقابل دولار أمريكي واحد. 

اقتصاد الإمارات العربية المتحدة 

شهد اقتصاد الإمارات العربية المتحدة ازدهارًا كبيرًا جعلها ضمن المراتب الأولى من حيث بعض المؤشرات الاقتصادية، كمعدل دخل الفرد ومعدل استهلاك الفرد للطاقة، وقد بلغ الناتج القومي الخام 414 مليار دولار سنة 2018 وتحتل بذلك المرتبة الثانية بين دول الخليج وذلك بعد السعودية التي تحتل المرتبة الأولى كذلك تحتل المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد المملكة العربية السعودية وتركيا كما تحتل المرتبة 29 في العالم حسب تقديرات البنك الدولي لعام 2018، الجدير بالذكر الإمارات عمومًا وأبوظبي خصوصًا تضم أعلى نسبة أثرياء في العالم حيث زاد عددهم عن 75 ألف مليونير أي بنسبة نسبة 8.8%.

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