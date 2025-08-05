لطلاب المرحلة الثانية، دليلً توضيحيً للتعامل مع الأخطاء الشائعة في التنسيق الإلكتروني

تواصل وزارة التعليم العالي جهودها لتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم خلال مراحل التنسيق المختلفة، وذلك من خلال حملة توعوية متكاملة، ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتيسير على الطلاب في تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية.

ووجّه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني، واختيار رغباتهم بدقة عند الالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، استعدادًا لبدء أعمال المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة غدًا الأربعاء.

وأوضح الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن تنسيق القبول يتم بشكل إلكتروني لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية)، ومدارس المتفوقين، والشهادات الفنية، وذلك من خلال عدة مراحل سيُعلن عنها تباعًا عبر بيانات رسمية صادرة عن مكتب التنسيق.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن جهود الوزارة مستمرة في تقديم محتوى توعوي يُساعد الطلاب على فهم خطوات التنسيق عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للتنسيق.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الدليل الإرشادي للتوعية بالأخطاء الشائعة في تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد الذي أعدته الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي يتضمن أبرز الأخطاء الشائعة التي قد يقع فيها الطلاب خلال عملية التنسيق، مع توضيح كيفية التعامل الصحيح معها، وذلك لتجنب الوقوع في هذه الأخطاء وضمان تسجيل الرغبات بدقة.

وتُنشر الأدلة الإرشادية والمواد التوضيحية على الموقع الإلكتروني وحسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (انستجرام)



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس)



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):

وناشدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المختلفة دعم جهود التوعية من خلال نشر الأدلة الإرشادية والوسائل التوضيحية؛ لتسهيل وصولها إلى الطلاب خلال فترة التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد.

انطلاق أعمال المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق أعمال المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية للعام الجامعي 2025/2026، لطلاب الثانوية العامة المصرية بنظاميها (الحديث والقديم)، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني:

ويبدأ تسجيل الرغبات اعتبارًا من غدٍ الأربعاء الموافق ٦ أغسطس، ويستمر حتى الأحد الموافق ١٠ أغسطس ٢٠٢٥.

وجاءت الحدود الدنيا للمرحلة الثانية على النحو التالي:

● لطلاب النظام الحديث:

الشعبة العلمية: ٢٢٠ درجة فأكثر، أي بنسبة ٦٨.٧٥٪

الشعبة الأدبية: ٢٠٥ درجات فأكثر، أي بنسبة ٦٤.٠٦٪



● لطلاب النظام القديم:

الشعبة العلمية: ٢٨٠ درجة فأكثر، أي بنسبة ٦٨.٢٩٪

الشعبة الأدبية: ٢٤٠ درجة فأكثر، أي بنسبة ٥٨.٥٣٪



ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المقرر قبولهم خلال هذه المرحلة ٢٨٧,٣١٨ طالبًا من الشعبتين العلمية والأدبية.

وناشدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب المستوفين للحدود الدنيا للمرحلة الثانية إلى سرعة تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني خلال الفترة المحددة، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات المُعلنة على الموقع.

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني 2025.

وفقا لموقع التنسيق الإلكتروني، فإن هناك مجموعة من الخطوات يجب على الطالب اتباعها لتسجيل رغباته عبر موقع التنسيق الإلكتروني، جاءت كالتالي:

يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــا.

يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به.

يجب على الطالب نقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يليه.

بالضغط على الخطوة التالية، يتعرف موقع التنسيق على الطالب وتظهر أمامه بياناته الشخصية.

يجب على الطالب التأكد من صحة بياناته الواردة على موقع التنسيق.

في حالة ورود خطأ بالبيانات يجب على الطالب الاتصال فورا بمكتب التنسيق الرئيسي أو إحدى فروعه بالجامعات، أو الاتصال على الخط الساخن 19468.

المجموع الكلي سيظهر أمام الطالب، ويتضمن المجموع الأصلي+ الحافز الرياضي إن وجد

الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي× 410.

الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي× 410. بعدها ستظهر لك شاشة اختيار الرغبات، وهي تحتوى على 75 خانة لاختيار الرغبات

قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه

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