مؤشرات فرز أصوات انتخابات مجلس الشيوخ بالبحيرة

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات الدائرة 26 ومقرها محافظة البحيرة، برئاسة المستشار عمرو ناصر وعضوية المستشارين حسين البصال وشريف أبو ركبة، مؤشرات فرز أصوات انتخابات مجلس الشيوخ على النظام الفردي والقائمة حيث بلغ عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت ٤٠٣٥٥١٩٠ ناخبا والذين أدلوا بأصواتهم ٦١٨٤٣٧ صوتا، وبلغت الأصوات الصحيحة ٦٠٢٧٦٨ صوتا بينما الباطلة بلغت ١٥٦٦٩ صوتا.

المرشح السيد القفاص حصل على ٤٤٣٢٠٦ أصوات

وأكدت اللجنة العامة للانتخابات الدائرة 26 ومقرها محافظة البحيرة أن إجمالى عدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح عبارة عن، "المرشح السيد القفاص حصل على ٤٤٣٢٠٦ صوت، ومحمد وجيه خالد حصل على ٤٠٩٩٤٠، وأحمد الفيشاوى حصل على ٤٢٠٧٠٥،وعمرو الشلمة حصل على ٤٣٠٠١ صوت، وسامح صالح حصل على ٣٦٤٩٢٩ صوت، ومحمود يوسف لطيف حصل على ٣٥٥٤٧٢ صوتا.

4 ملايين و351 ألفًا و751 ناخبًا وناخبة

جاء ذلك في انتخابات أجريت ب 628 مقرًا إنتخابيًا تضم 633 لجنة فرعية قد تم تجهيزها بالكامل على مستوى المحافظة لاستقبال نحو 4 ملايين و351 ألفًا و751 ناخبًا وناخبة، وسط إشراف قضائي كامل وتأمين شامل من كافة الجهات الأمنية والتنفيذية وتنافس على المقاعد الـ ٦ بدائرة البحيرة ٢٨ مرشحا ومرشحة من بينهم ٦ مرشحين للتحالف الوطني من أجل مصر، وضم ٤ مرشحين عن حزب مستقبل وطن،ومرشح لكل من الجبهة الوطنية، وحماة الوطن.

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