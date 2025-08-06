الأربعاء 06 أغسطس 2025
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سياسة

رئيس النواب يدعو لزيادة حجم الاستثمارات الفيتنامية في مصر

استقبال رئيس فيتنام
استقبال رئيس فيتنام في مجلس النواب

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس، لونغ كيونغ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، والوفد المُرافق له. 

العلاقات بين مصر وفيتنام

في مُستهل اللقاء، أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن اللقاء يأتي استكمالًا لمسيرة العلاقات المتميزة والتاريخية بين البلدين، مُشيدًا بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية.

تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفيتنام 

ودعا رئيس النواب، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة حجم الاستثمارات الفيتنامية في مصر لتتماشى مع حجم وثقل العلاقات السياسية بين مصر وفيتنام.

 

وخلال اللقاء، ثمن رئيس مجلس النواب، مواقف فيتنام الداعمة للقضايا العربية، خاصة ما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط من خلال حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

التعاون البرلماني بين مصر وفيتنام 

كما أبدى المستشار الدكتور حنفي جبالي، التطلع لتعزيز التعاون البرلماني مع الجمعية الوطنية الفيتنامية وتبادل الخبرات البرلمانية والتشريعية. 

من جانبه، أبدى لونغ كيونغ، رئيس جمهورية فيتنام، تقديره للعلاقات التاريخية بين مصر وفيتنام وكذا التقدير لمواقف مصر التاريخية في دعم بلاده، مُشيرًا إلى التطور الحادث في العلاقات الثنائية مؤخرًا.

دور مصر التاريخي في حل نزاعات المنطقة

كما أشاد رئيس جمهورية فيتنام بدور مصر التاريخي والريادي في حل نزاعات منطقة الشرق الأوسط، داعيًا إلى تعزيز التنسيق والتشاور بين مجلس النواب المصري والجمعية الوطنية الفيتنامية في المحافل البرلمانية الدولية. 

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