الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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أخبار مصر

السيسي يستقبل رئيس فيتنام ويعقدان جلسة مباحثات بالاتحادية (فيديو)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية، لوونج كوونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.


وأقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس الفيتنامي حيث تستهدف الزيارة تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات فضلا عن تناول عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفتح مرحلة جديدة من التعاون وخاصة في الاقتصاد والتجارة بين فيتنام ومصر.


ومن جانبه أكد سفير فيتنام في نجوين هوي ذونج تميز العلاقات بين فيتنام ومصر، مشيرا إلى أن الشعب الفيتنامي ينظر بعين التقدير لجهود مصر بقيادة الرئيس  السيسي في دعم السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وإنهاء التوترات في هذا الجزء من العالم، بنفس القوة التي تسير بها مصر بقيادة الرئيس السيسي على طريق التقدم والتحديث والتعاون البناء مع العالم.
 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي لوونج كوونج

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