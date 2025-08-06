جلسة أخيرة اليوم لحسم صفقة انتقال حامد حمدان إلى الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن هناك جلسة حاسمة ستعقد اليوم الأربعاء مع مسؤولي بتروجت، من أجل إنهاء صفقة انتقال اللاعب حامد حمدان إلى القلعة البيضاء.

ويسعى الزمالك لحسم الصفقة بشكل نهائي اليوم، قبل غلق باب القيد الصيفي، خاصة أن اللاعب نال إعجاب الجهاز الفني.

وأعلن نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع الفلسطيني عدي الدباغ لمدة أربعة مواسم قادمًا من نادي شارلروا البلجيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويحل الفلسطيني عدي الدباغ لاعب الزمالك المنتظر عدة أزمات يمر بها الأبيض قبل انطلاق الموسم الجديد 2025-2026.

عدي الدباغ يحل أزمات للزمالك

سيحل عدي الدباغ أزمة المهاجم الصريح الذي عانى منها الزمالك خلال السنوات الماضية في ظل تذبذب مستوى الجزيري مهاجم الفريق الأساسي.

ويستطيع الدباغ اللعب كجناح أيمن ليعوض رحيل أحمد سيد زيزو الذي انضم للأهلي في صفقة انتقال حر.

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