الأربعاء 06 أغسطس 2025
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رياضة

أمم أفريقيا للمحليين، تنزانيا تسعى لتعزيز صدارة مجموعتها على حساب موريتانيا

منتخب تنزانيا،فيتو
منتخب تنزانيا،فيتو

يلتقي منتخب موريتانيا، أمام نظيره التنزاني، في المباراة التي ستقام على ستاد بنجامين ماكابا بدار السلام، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2024.

موعد مباراة منتخب تنزانيا وموريتانيا 

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب تنزانيا وموريتانيا في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، بكأس الأمم الأفريقية للمحليين.

ويحتل المنتخب التنزاني، صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما تأتي موريتانيا، في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، خلف مدغشقر، صاحبة المركز الثاني والتي لن تخوض منافسات الجولة الثانية.

ويبحث منتخب موريتانيا عن فوزه الأول في المجموعة بعد تعادله السلبي مع مدغشقر، بينما تدخل تنزانيا المباراة بثقة عالية بعد فوزها المستحق بثنائية نظيفة على بوركينا فاسو في مباراتها الافتتاحية.

نظام بطولة أمم إفريقيا للمحليين

وتقام مباريات بطولة أمم إفريقيا للمحليين بمرحلة المجموعات  حيث يتم تقسيم المنتخبات المشاركة على 4 مجموعات، ويتأهل منتخبان فقط من المجموعات الأربعة إلى دور ربع النهائي، ثم تستكمل البطولة بنظام الأدوار الإقصائية من دور الـ 8 حتى المباراة النهائية.


جدول مواعيد مباريات ‎بطولة أمم إفريقيا للمحليين

دور المجموعات: 2 – 19 أغسطس 2025
ربع النهائي: 22 – 23 أغسطس 2025
نصف النهائي: 26 أغسطس 2025
مباراة المركز الثالث: 29 أغسطس 2025
النهائي: 30 أغسطس 2025.

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