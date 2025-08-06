بعد 40 دقيقة فقط، نفاد تذاكر ودية ريال مدريد وتيرول النمساوي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني نفاد تذاكر مباراته الودية أمام نظيره تيرول النمساوي بعد 40 دقيقة من طرحها، والتي تأتي ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2025 /2026.

وستكون هذه المباراة الودية الوحيدة لفريق ريال مدريد، قبل انطلاق مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، بعدما شارك النادي الملكي في مسابقة كأس العالم للأندية والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية هذا الصيف.

وكان النادي الملكي بقيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو، قد شارك في مسابقة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية هذا الصيف وودع البطولة القارية من دور نصف النهائي بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

موعد مباراة ريال مدريد ضد تيرول النمساوي

من المقرر أن يلتقي ريال مدريد ضد تيرول النمساوي يوم 12 أغسطس الجاري، في مباراة ودية بالنمسا استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وستقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت إسبانيا، والثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

موعد مباراة ريال مدريد الأولى في الدوري الإسباني

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره أوساسونا يوم 19 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز على ملعب سانتياجو برنابيو في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.