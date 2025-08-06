الأربعاء 06 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد 40 دقيقة فقط، نفاد تذاكر ودية ريال مدريد وتيرول النمساوي

ريال مدريد،فيتو
ريال مدريد،فيتو

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني نفاد تذاكر مباراته الودية أمام نظيره تيرول النمساوي بعد 40 دقيقة من طرحها، والتي تأتي ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2025 /2026.

وستكون هذه المباراة الودية الوحيدة لفريق ريال مدريد، قبل انطلاق مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، بعدما شارك النادي الملكي في مسابقة كأس العالم للأندية والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية هذا الصيف.

وكان النادي الملكي بقيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو، قد شارك في مسابقة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية هذا الصيف وودع البطولة القارية من دور نصف النهائي بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

موعد مباراة ريال مدريد ضد تيرول النمساوي

من المقرر أن يلتقي ريال مدريد ضد تيرول النمساوي يوم 12 أغسطس الجاري، في مباراة ودية   بالنمسا استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وستقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت إسبانيا، والثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

موعد مباراة ريال مدريد الأولى في الدوري الإسباني

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره أوساسونا يوم 19 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز على ملعب سانتياجو برنابيو في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ريال مدريد الدوري الإسباني الدوري الإسباني الممتاز باريس سان جيرمان الفرنسي باريس سان جيرمان ريال مدريد الاسباني مسابقة الدوري الاسباني موعد مباراة ريال مدريد نادي ريال مدريد نادي ريال مدريد الإسباني

مواد متعلقة

ملخص تعليمات ألونسو للاعبي ريال مدريد استعدادا للموسم الجديد (فيديو)

موعد غلق اتحاد الكرة باب القيد الصيفي لموسم 2025 - 2026

مانشستر يونايتد يشعل المزاد على ضم سيسكو

شاهد، الظهور الأول لسعود عبد الحميد مع لانس الفرنسي

انتهاء مباراة العين الإماراتي وأهلي جدة وديا بالتعادل

عودة بعثة برشلونة إلى إسبانيا بعد انتهاء الجولة الآسيوية (فيديو)

العين الإماراتي يتقدم بهدف أمام أهلي جدة في الشوط الأول وديا

مودريتش يصل إلى ميلان لإجراء اختبارات بدنية (فيديو)

الأكثر قراءة

بسبب قرار حكومي، نائبة تحذر من عزوف المرضى عن العلاج وزيادة حالات الانتحار

أخبار مصر: حقيقة ظهور ضابطي شرطة بفيديو إباحي، حركة تنقلات بالبترول، تصريح مثير لدفاع علياء قمرون، ترامب يعلق على احتلال غزة

أنس الفقي عن تصريحات تركي آل شيخ: السعودية تهدف للتحول من مستهلك إلى مصدر للفنون

بعد التراجع الأخير، سعر الدولار بالبنوك صباح اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025

البلدي يواصل ارتفاعه وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025

هذا العيار سجل 5250 جنيها، سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء

تفسير حلم المزمار في المنام وعلاقته بسماع أخبار محزنة

سعر السمك اليوم، انخفاض كبير في 5 أصناف منها البوري والبلطي وقفزة بالمكرونة والجمبري

خدمات

المزيد

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على أسعار السكر بالأسواق اليوم

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق المحلية

سعر الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم لأول دفعة بالمدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي 2025/ 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الغيرة من صفات الأخلاق الحميدة في الإسلام، فما هى أهميتها؟

تفسير حلم المزمار في المنام وعلاقته بسماع أخبار محزنة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 6 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads