ريال مدريد يبدأ تدريباته اليوم.. والونسو يلبي طلب الجماهير (فيديو)

يعود نادي ريال مدريد الإسباني للتدريبات استعدادا للموسم الجديد اليوم الإثنين.

وعرضت قناة ريال مدريد فيديو لوصول تشابي الونسو المدير الفني للفريق، والذي حرص على التقاط صور مع مشجعي الفريق نزولا على رغبة الكثيرين منهم.

🚨 Xabi Alonso se ha parado con los aficionados nada más llegar a Valdebebas.@Blancaremontada pic.twitter.com/uSJp7b97XQ — Álvaro Esteban (@alvaro_esteban6) August 4, 2025

ريال مدريد يستعد لافتتاح مشواره في الدوري الإسباني أمام أوساسونا

ويستعد نادي ريال مدريد لافتتاح مشواره في الدوري الإسباني 2025-2026، أمام أوساسونا يوم 19 أغسطس الجاري.

وأكد بيان ريال مدريد أن لاعبي الفريق سيعودون إلى التدريبات تحت قيادة تشابي ألونسو، اليوم الإثنين الموافق 4 أغسطس، في المدينة الرياضية للنادي الملكي.

ومن المقرر ان يخضع لاعبي الفريق لفحوصات طبية صباح الإثنين، قبل خوض الحصة التدريبية الأولى.

وسبق أن أعلن نادي ريال مدريد، خوض مباراة تحضيرية أمام فريق دبليو اس جي تيرول النمساوي في النمسا، يوم 12 أغسطس الجاري، قبل بداية الدوري الاسباني.

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