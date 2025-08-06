الأربعاء 06 أغسطس 2025
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انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخزن بلاستيك في الإسكندرية

حريق، فيتو
حريق، فيتو

أمرت النيابة العامة بالإسكندرية بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة مخزن لتجميع البلاستيك والكرتون والمخلفات نشب به حريق دون إصابات بين المواطنين وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة مينا البصل يفيد باندلاع حريق داخل مخزن مخلفات بلاستيك وكرتون شارع بسترودس خلف شارع التوفيقية بالقرب من طريق المحمودية.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إلى محل البلاغ ترافقهم سيارات الحماية المدنية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.


وتبين أن النيران التهمت جميع المخلفات الموجودة من جمع البلاستيك والكرتون وجار فحص باقي التلفيات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

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النيابة العامة بالاسكندريه قسم شرطة مينا البصل أمن الإسكندرية مديرية أمن الإسكندرية

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