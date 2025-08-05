السيطرة على حريق مخزن بلاستيك في مينا البصل بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء من السيطرة على حريق هائل نشب داخل مخزن لتجميع البلاستيك والكرتون والمخلفات دون إصابات بين المواطنين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة مينا البصل يفيد باندلاع حريق داخل مخزن مخلفات بلاستيك وكرتون شارع بسترودس خلف شارع التوفيقية بالقرب من طريق المحمودية.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إلى محل البلاغ ترافقهم سيارات الحماية المدنية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

وتبين أن النيران التهمت جميع المخلفات الموجودة من جمع البلاستيك والكرتون وجار فحص باقي التلفيات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

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