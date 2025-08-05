الثلاثاء 05 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

السيطرة على حريق مخزن بلاستيك في مينا البصل بالإسكندرية

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق مخزن بلاستيك

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء من السيطرة على حريق هائل نشب داخل مخزن لتجميع البلاستيك والكرتون والمخلفات دون إصابات بين المواطنين.

 

قرارات جديدة من النيابة بشأن محمد عبد العاطي

دوري القسم الثاني موسم 2025-2026، جدول مباريات المجموعة الثانية

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة مينا البصل يفيد باندلاع حريق داخل مخزن مخلفات بلاستيك وكرتون شارع بسترودس خلف شارع التوفيقية بالقرب من طريق المحمودية.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إلى محل البلاغ ترافقهم سيارات الحماية المدنية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

وتبين أن النيران التهمت جميع المخلفات الموجودة من جمع البلاستيك والكرتون وجار فحص باقي التلفيات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكندرية الحماية المدنية أمن الإسكندرية

مواد متعلقة

موعد إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025 ومؤشرات الحد الأدنى بالكليات

السياحة والآثار: نجاح كبير لمنصة التدريب الإلكترونية خلال الأسبوع الأول من إطلاقها

قرارات جديدة من النيابة بشأن التيك توكر محمد عبد العاطي

الأكثر قراءة

أخبار مصر: بدء تطبيق قانون الإيجار القديم، مجزرة للعمال في بلبن، اعترافات مثيرة لـ 3 بلوجرز، صدمة سعودية للفنانين المصريين

هنسيب الشقق ونروح فين، رسائل مؤثرة من فنانين بعد التصديق على قانون الإيجار القديم

قرارات جديدة من النيابة بشأن التيك توكر محمد عبد العاطي

بعد قراره عدم مشاركة الفنانين المصريين بموسم الرياض، رسائل قوية من النشطاء لـ تركي آل الشيخ

السيارة غرقت بالترعة، مصرع عضو لجنة انتخابية بالشيوخ وزوجها أثناء التوجه لمقر التصويت بالأقصر (صور)

صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز، هاني سعيد يكشف الحقيقة (فيديو)

الزمالك يعلن عن صفقة جديدة خلال ساعات

علياء قمرون أمام النيابة: دخلت التيك توك علشان أجهز نفسي بفلوسه واترحم من بيع المناديل

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

بنك مصر يقدم خدمات مجانية في اليوم العالمي للشباب

أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

الحالات والخطوات القانونية للطعن بعدم الدستورية على قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب النمل في المنام وعلاقته بزوال الهموم وانفراج الكروب

ما حكم كتابة القرآن بحروف لاتينية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 5 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads