3 قرارات من النيابة بشأن حريق مصنع زيت في المرج

انتقل فريق من نيابة المرج لمعاينة مصنع زيت نشب به حريق بدائرة القسم، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص وكشف الأسباب والتحفظ على مالكه لاستجوابه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة إخطارا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل مصنع زيت بدائرة قسم شرطة المرج وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مصحوبة بـ4 سيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان الحريق.

وبالفحص تبين اشتعال النيران داخل مصنع زيت مكون من طابق واحد بشارع البرج، مما أسفر عن إصابة شخص سوداني باختناق وتم إجراء الإسعافات الأولية له.

تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الشؤون القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.