الأربعاء 06 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

3 قرارات من النيابة بشأن حريق مصنع زيت في المرج

حريق مصنع زيت، فيتو
حريق مصنع زيت، فيتو

انتقل فريق من نيابة المرج لمعاينة مصنع زيت نشب به حريق بدائرة القسم، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص وكشف الأسباب والتحفظ على مالكه لاستجوابه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة إخطارا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل مصنع زيت بدائرة قسم شرطة المرج وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مصحوبة بـ4 سيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان الحريق.

وبالفحص تبين اشتعال النيران داخل مصنع زيت مكون من طابق واحد بشارع البرج، مما أسفر عن إصابة شخص سوداني باختناق وتم إجراء الإسعافات الأولية له.

تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الشؤون القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة المرج غرفة عمليات النجدة أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة قسم شرطة المرج المرج النيابة العامة

مواد متعلقة

سعيد العمروسي: تأثرت بحادث حريق بني سويف وتكريمي بالقومي للمسرح الأهم بمسيرتي

الأكثر قراءة

أخبار مصر: حقيقة ظهور ضابطي شرطة بفيديو إباحي، حركة تنقلات بالبترول، تصريح مثير لدفاع علياء قمرون، ترامب يعلق على احتلال غزة

البلدي يواصل ارتفاعه وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025

سعر السمك اليوم، انخفاض كبير في 5 أصناف منها البوري والبلطي وقفزة بالمكرونة والجمبري

اشتباكات بالأيدي وضرب بالأحذية داخل البرلمان العراقي بعد "شتيمة" المكون السني (فيديو)

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في البطاطس والليمون وهذا ما سجله الثوم والخيار

تطورات جديدة فى واقعة مقتل طفل على يد عاطل داخل سوبر ماركت بالمهندسين

سعر الفاكهة اليوم الأربعاء، ارتفاع البرقوق المستورد 20 جنيها والبطيخ يواصل التحدي

بشاير موجة حارة، درجة الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

خدمات

المزيد

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على أسعار السكر بالأسواق اليوم

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق المحلية

سعر الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم لأول دفعة بالمدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي 2025/ 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 6 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 6 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 6 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads