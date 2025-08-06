منتخب مصر ينهي استعداداته لمواجهة كوريا الجنوبية بافتتاح بطولة العالم لناشئي اليد (صور)

كرة اليد، اختتم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين مواليد 2006، تدريباته أمس الثلاثاء، استعدادًا لخوض المباراة الافتتاحية أمام كوريا الجنوبية، في بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف أنحاء العالم.

وتقام البطولة بتنظيم من الشركة المتحدة للرياضة، تحت شعار "مصر تستقبل العالم"، وتعد واحدة من أبرز الأحداث العالمية التي تقام على الأراضي المصرية هذا العام.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة تعديل موعد المباراة الافتتاحية، لتقام في تمام الساعة الثامنة مساءً اليوم الأربعاء، بدلًا من السابعة والنصف، وذلك على الصالة الرئيسية بمجمع صالات إستاد القاهرة الدولي.

قائمة منتخب مصر للناشئين في مونديال اليد

وأعلن اتحاد كرة اليد عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين تحت 19 عامًا ببطولة العالم.

وضمت القائمة كلًّا من، يوسف عبد الهادي وعمر فتحي وعبد المالك محمود ومحمد عدلان ويوسف عمرو وسيف جلال ومريم حمدي وعمر بركة وحازم الصباغ وزياد عواد وعبد الرحمن رشاد وأحمد حلمي وعادل أحمد ويحيي الكردي وحسين محمد ومحمد اسماعيل وعلي مدبولي ويوسف عبد الغني وحمزة وليد.

أربع صالات تستضيف مباريات بطولة العالم

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

تقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.

المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.

المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.

المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.

المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستذاع حصريًّا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.