الفنان التركي إلهان شان: بحب عمر الشريف وهذا رأيي في أسماء جلال

قال الفنان التركي إلهان شان إن الفن المصري يشبه الفن التركي من حيث الغناء والثقافة والأكل، مشيرًا إلى أنه لا يوجد اختلافات كثيرة بين الثقافة المصرية والتركية.

تصريحات إلهان شان عن مصر

وأضاف خلال لقائه مع إحدى المنصات الإلكترونية: بأنه يرى الفنانة أسماء جلال تتميز بملامحها وأنها فنانة جميلة، مشيرًا إلى أن الممثلين والممثلات المصريين يمتازون بملامحهم، مشيرًا إلى أنه يعرف الفنان عمر الشريف ويحبه كثيرًا.

و أشار “إلهان” إلى أنه يحب القراءة كثيرة ويمتلك كتبًا كثيرة ولا يستغني عن قلمه، مؤكدًا أنه يحب في مصر الأهرامات ويعتبرها شيئًا أسطوريًّا ويحب أيضًا البحر هنا، مؤكدًا أن مصر بها أشياء كثيرة تلفت الانتباه.

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