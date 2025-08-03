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اقتصاد

أسعار الخضار اليوم الأحد، الفاصوليا تسجل 60 جنيهًا في سوق العبور

سعر الخضار اليوم،
سعر الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأحد الموافق 3 أغسطس 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 3 أغسطس 2025، في السطور الآتية:

<strong>سعر الخضار اليوم، فيتو</strong>
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخضار اليوم الأحد

  • تراوح سعر الطماطم بين 3 جنيهات إلى 6 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 6 جنيهات إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 جنيهات إلى 12.5 جنيه.

سعر كيلو البصل

  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 9 جنيهات إلى 21 جنيها.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 7 جنيهات إلى 11 جنيها.
<strong>سعر الخضار اليوم، فيتو</strong>
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 40 إلى 60 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 3 جنيهات إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 3 جنيهات إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر فلفل ألوان من 7 إلى 17 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 4 إلى 6 جنيهات.
<strong>سعر الخضار اليوم، فيتو</strong>
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 11 إلى 15 جنيها.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 9 إلى 12 جنيها.
  3. تراوح سعر البامية من 15 إلى 30 جنيهًا.
  4. تراوح سعر قثاء بين 6 إلى 9 جنيهات.
<strong>سعر الخضار اليوم، فيتو</strong>
سعر الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر ورق العنب من 35 إلى 45 جنيهًا.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 5 جنيهات إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.

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