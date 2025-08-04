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رياضة

تطور جديد في إصابة سالم الدوسري نجم الهلال السعودي

سالم الدوسري، فيتو
سالم الدوسري، فيتو

كشف نادي الهلال السعودي، عن مفاجأة سارة لجماهيره، بشأن القائد سالم الدوسري، الذي تعرض للإصابة في كأس العالم للأندية الأخيرة.

 

تفاصيل إصابة سالم الدوسري 

وكان سالم الدوسري قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة باتشوكا في ختام دور المجموعات، ليتقرر غيابه 4 أسابيع وهو ما أبعده عن مباريات فريقه حتى نهاية البطولة.

جاهزية سالم الدوسري لتدريبات الهلال السعودي 

وأعلن الهلال عبر حسابه بمنصة إكس، جاهزية الدوسري بنسبة 100%، حيث قال: "النجم السعودي شارك في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية، بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي".

وكان الدوسري قد سجل هدفا رائعا ضد باتشوكا في المونديال، تسبب في تصدره لقائمة هدافي العرب عبر تاريخ المسابقة، بواقع 5 أهداف.

ويتواجد حاليا الفريق الهلالي، في معسكر تحضيري بألمانيا، استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

ويتطلع المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، لتجهيز جميع عناصره قبل العودة لمنافسات الدوري السعودي المقرر انطلاقه يوم 28 أغسطس الجاري.

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