تفاصيل جديدة في جريمة قتل طفل الدقي داخل محل تجاري

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل جديدة في واقعة مقتل طفل، داخل محل تجاري بمنطقة الدقي، حيث تبين أن المتهم لا تربطه أي علاقة قرابة بالمجني عليه، وأن المعلومات الأولية تشير إلى معاناته من اضطرابات نفسية، وجارٍ التحقق من مدى صحة هذه الادعاءات بعد فحص سجله الطبي.

هجوم مفاجئ بسلاح أبيض

وأفاد زملاء الطفل المجني عليه في أقوالهم أمام جهات التحقيق، أنهم فوجئوا بدخول المتهم إلى المحل التجاري الكائن بشارع البطل أحمد عبد العزيز، وقيامه بالاعتداء على زميلهم بسلاح أبيض دون سابق إنذار أو خلافات واضحة، مما أسفر عن مقتله في الحال، بالإضافة إلى إصابة شخص آخر كان موجودًا بالمكان.

محاولة فرار فاشلة ونفي صلة القرابة

حاول المتهم الفرار بعد ارتكاب الجريمة، إلا أن الأهالي ورجال الشرطة تمكنوا من مطاردته والتحفظ عليه، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة المختص. وأكد شهود العيان نفيهم التام لادعاء المتهم بكونه والد الطفل المجني عليه، مشيرين إلى أنه لا يعرفه من قبل.

ضبط المتهم والنيابة تتولى التحقيق

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغًا يفيد بمقتل طفل داخل محل تجاري بالدقي، وعلى الفور انتقل فريق من رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين من التحريات أن عاملًا وراء ارتكاب الواقعة، حيث استخدم سلاحًا أبيض في قتل الطفل وإصابة آخر.



تم القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة.

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