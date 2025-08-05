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رياضة

فيرتز: أتطلع للعب بجوار محمد صلاح، وميسي الأفضل في التاريخ

فيرتز، فيتو
فيرتز، فيتو

أكد الدولي الألماني فلوريان فيرتز، نجم ليفربول الجديد، على سعادته باللعب إلى جوار المصري محمد صلاح، مشيرًا إلى أن الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، هو أفضل لاعب على مر العصور.

وانضم فيرتز لصفوف ليفربول هذا الصيف، قادمًا من باير ليفركوزن، كأغلى صفقة في تاريخ الريدز.

تعليق فيرتز على لعبه بجوار محمد صلاح 

وقال فيرتز، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "متحمس للغاية لأنني سأشارك غرفة خلع الملابس مع محمد صلاح، كان أفضل لاعب في الموسم الماضي، وأتطلع بشدة للعب معه".

توني كروس أفضل لاعب وسط 

وعن رأيه بشأن أفضل لاعب وسط شاهده، قال: "توني كروس، إنه لاعب مذهل واستثنائي في التحكم بالكرة وتوجيه اللعب، أما عن الأقوى ربما ماك أليستر، في آخر مباراة لعبناها ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا، كان اللعب ضده صعبًا للغاية".

ميسي الأفضل في التاريخ 

وعن أفضل لاعب في العالم، قال: "بالنسبة لي، ميسي هو أفضل لاعب على مر العصور، كنت أتمنى أن ألعب معه في أي مرحلة من مسيرته".

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