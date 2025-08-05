حملات تموينية على المخابز البلدية والبقالين بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم حملات موسعة لضبط الأسواق والاسعار بالمحافظة.

ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات الفريق احمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية.



حيث قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وإشراف سعد حسانين رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة.

والتى أسفرت عن ضبط بقال تموينى قام تجميع سلع تموينية بغرض البيع بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة وتم التحفظ على الآتى٢٢٠ كيس سكر تموينى زنة الكيس الواحد واحد كجم، و٨٤ زجاجة زيت تموينى عبوة الزجاجة الواحدة ٨٠٠ ملل

كما تم تحرير محضر لبقال تموينى لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية، وتحرير محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير عدد ٩ محاضر متنوعة لمخابز بلدية مدعمة مخالفة



و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.