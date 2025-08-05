الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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محافظات

حملات تموينية على المخابز البلدية والبقالين بالإسكندرية

الاسكندريه
الاسكندريه

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم حملات موسعة لضبط الأسواق والاسعار بالمحافظة.

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ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات الفريق احمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية.

           
 حيث قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وإشراف  سعد حسانين رئيس الرقابة بحملات  فى نطاق الإدارة.

والتى أسفرت عن ضبط بقال تموينى قام تجميع سلع تموينية بغرض البيع بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة وتم التحفظ على الآتى٢٢٠ كيس سكر تموينى زنة الكيس الواحد واحد كجم، و٨٤ زجاجة زيت تموينى عبوة الزجاجة الواحدة ٨٠٠ ملل

 

كما تم تحرير محضر لبقال تموينى لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية، وتحرير محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير عدد ٩ محاضر متنوعة لمخابز بلدية مدعمة مخالفة


و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

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مديرية التموين الاسكندرية وزير التموين

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