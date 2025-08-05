تدريبات تأهيلية لـ أحمد ربيع في مران الزمالك

خاض أحمد ربيع لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي في إطار البرنامج الموضوع له لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في ظل معاناته من إصابة عضلية.

الزمالك يواجه سيراميكا كليوباترا في افتتاح الدوري الممتاز

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

عدي الدباغ يشارك في مران الزمالك الجماعي استعدادا لمواجهة سيراميكا

انتظم الفلسطيني عدي الدباغ لاعب الفريق ‏الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

‏وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على الترحيب باللاعب وتمنوا له التوفيق مع الفريق في الفترة المقبلة، وقام اللاعبون بتنظيم ممر شرفي لعدي الدباغ على هامش المران للاحتفال بانضمامه لصفوف الفريق.

وشارك الدباغ في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية استعدادًا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

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