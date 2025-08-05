رئيس مجلس الدولة يستقبل وزيرالاستثمار والتجارة الخارجية لتقديم التهنئة

استقبل اليوم الثلاثاء، المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والوفد المرافق له، بحضور بعض من المستشارين أعضاء المجلس الخاص، والأمين العام، ولفيف من القضاة؛ لتقديم التهنئة له لتوليه رئاسة مجلس الدولة، وذلك بمقر قصر الأميرة فوقية – الدقي.

رئيس مجلس الدولة يثمن هذه الزيارة الطيبة لوزير الاستثمار

وثمَّن رئيس مجلس الدولة هذه الزيارة الطيبة، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، ومواجهة التطورات والتحديات في أسواق التجارة الخارجية، بما يعكس رؤية الدولة المصرية نحو التكامل العربي والأفريقي في جميع القطاعات الاقتصادية، والذي يستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي عالمي للتجارة الخارجية.

وأعرب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال اللقاء عن دور مجلس الدولة في دعم منظومة العدالة والاستقرار التشريعي، مما يؤثر إيجابًا على مناخ الاستثمار والتنمية الاقتصادية في مصر، وتسهيل إجراءات الأعمال، وحماية حقوق المستثمرين من خلال القوانين واللوائح المنظمة، ومراجعة العقود الدولية.

وشهد اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين؛ لتحقيق بيئة استثمارية أكثر جاذبية تتفق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وأكد المستشار أسامة شلبي عن خالص شكره للمهندس حسن الخطيب متمنيًا دوام التواصل بين مجلس الدولة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يحقق مزيدًا من الرفعة والتقدم لوطننا الحبيب.

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