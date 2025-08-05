الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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حوادث

رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس البرلمان العربي

مجلس الدولة
مجلس الدولة

استقبل اليوم الثلاثاء،  المستشارأسامة شلبي رئيس مجلس الدولة، محمد بن أحمد اليماحي – رئيس البرلمان العربي، وضم الوفد المرافق المستشار كامل شعراوي الأمين العام وبعض أعضاء البرلمان، وبحضور بعض المستشارين أعضاء المجلس الخاص، والأمين العام، ولفيف من قضاة وقاضيات مجلس الدولة، وذلك بقصر الأميرة فوقية – الدقي.

 رئيس مجلس الدولة يعرب عن تقديره لرئيس البرلمان العربي

وأعرب رئيس مجلس الدولة عن تقديره لرئيس البرلمان العربي لهذه الزيارة الكريمة، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة لا يألو جهدا في سبيل تعزيز أواصر التعاون العربي، مرحبًا بالتواصل البناء مع المؤسسات التشريعية العربية، وذلك من خلال التفاعل في مختلف المؤسسات التشريعية والقضائية العربية والدولية.

وهنأ رئيس البرلمان العربي المستشار أسامة شلبي لصدور القرار الجمهوري بتولي سيادته رئاسة مجلس الدولة، مؤكدا أن هذا الكيان يعد أحد صروح العدالة في مصر والمنطقة العربية بأسرها، والتي يفخر بها كل مواطن عربي، وأن قضاة وقاضيات مجلس الدولة مشهود لهم بالخبرة والكفاءة؛ إذ إنهم يقدمون الدعم المتميز لجميع المؤسسات العربية، وفي إطار الحرص على تعزيز الروابط القانونية والتشريعية مع تلك البلاد العربية وتبادل الخبرات والتعاون المشترك في المجالات التشريعية والقضائية من خلال المؤتمرات العلمية، وإبرام البروتوكولات المشتركة والأبحاث القانونية، والتي تخص القضايا ذات الاهتمام العربي.

وأكد المستشار/ أسامة شلبي عن خالص شكره لصاحب المعالي/ محمد بن أحمد اليماحي متمنيًا مزيدًا من التعاون بين مجلس الدولة والبرلمان العربي وجميع المؤسسات التشريعية العربية، بما يحقق الرفعة والتقدم لمصرنا الحبيبة والرخاء والاستقرار لأمتنا العربية

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