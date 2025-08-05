رئيس قومي حقوق الإنسان: غرفة العمليات ترصد وتوثق ملاحظات العملية الانتخابية

أكد السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 يشهد استمرارا في الزخم الانتخابي وسط مشاركة فاعلة من المواطنين تعكس وعيًا متناميًا بأهمية ممارسة الحق الدستوري في التصويت خاصة في ظل الأجواء التنظيمية التي وفرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان

وأشار «كارم» إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمجلس مدعومة بالغرف الفرعية في المحافظات، وتواصل أعمالها بشكل متكامل على مدار الساعة لمتابعة مجريات العملية الانتخابية، وتعمل على رصد وتوثيق كافة الملاحظات والانتهاكات التي قد تؤثر على نزاهة العملية أو تمس حقوق الناخبين أو المترشحين، انطلاقا من الدور الرقابي والحقوقي للمجلس بموجب القانون والدستور.

تقارير المتابعة الميدانية

وأضاف أن تقارير المتابعة الميدانية أظهرت في اليوم الأول والثاني ارتفاع نسبة مشاركة السيدات وكبار السن وذوي الإعاقة، مشيدًا بالجهود المبذولة لتوفير وسائل الدعم والمساعدة لهم داخل اللجان، وكذلك توفير الأطقم الطبية تحسبًا لأي طوارئ صحية، وهو ما يعكس التزام الدولة بضمان حق الجميع في المشاركة دون عوائق.

وشدد رئيس المجلس أن المجلس لا يغض الطرف عن أي مخالفات انتخابية، مؤكدًا على أن المجلس سيستمر في أداء دوره بكل حيادية واستقلال، داعيا جميع الأطراف إلى احترام قواعد العملية الانتخابية، بما يعزز مناخ الثقة والمشاركة ويُرسخ لقيم الديمقراطية وسيادة القانون.

ثاني أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وانطلق، اليوم الثلاثاء، ثاني وآخر أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، والتي بدأت أمس الإثنين، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.



ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.



وبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا ويستمر حتى التاسعة مساءا ويتخلله ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة.



ويجرى التصويت داخل 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تحت إشراف نحو 10 آلاف قاض من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن





وتجرى الانتخابات بمتابعة 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات توفير لوحات إرشادية داخل اللجان، شملت ولأول مرة لوحات مخصصة لذوي الهمم، منها ما هو مطبوع بطريقة "برايل" للمكفوفين، بالإضافة إلى لوحات مزودة بـ رموز استجابة سريعة (QR Code) تتيح التعرف على عدد المرشحين بكل دائرة عبر الهواتف المحمولة.



خطوات فرز الأصوات في اللجان الفرعية لانتخابات مجلس الشيوخ

وتُجري اللجان الفرعية عملية فرز الأصوات فور انتهاء التصويت، وذلك تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية، وبحضور أمناء اللجنة، والمرشحين أو مندوبيهم، وممثلي القوائم أو وكلائهم، إلى جانب الإعلاميين والمتابعين المصرح لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات – إن وُجدوا.

ويبدأ رئيس اللجنة بتحديد صناديق الاقتراع التي سيتم البدء في فرزها، ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المُغلقة بها، وفق ما هو مثبت في محضر إجراءات اللجنة (نموذج 8 ش).





يتم فض الأقفال البلاستيكية لصناديق الاقتراع، صندوقًا تلو الآخر، حسب النظام (فردي أو قوائم).

تُفرغ محتويات كل صندوق بالكامل على الطاولة، ويتم عرض الصندوق على الحضور للتأكد من أنه أصبح فارغًا تمامًا.

تُفرد بطاقات الاقتراع المطوية، واحدة تلو الأخرى، على ظهرها، للتحقق من وجود خاتم اللجنة أو توقيع رئيسها.

تُقسَّم البطاقات إلى مجموعتين: أصوات صحيحة، وأصوات باطلة.

يتم حصر عدد الأصوات الباطلة، وتحديد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة.:

يُسلم رئيس اللجنة الفرعية نسخة من كشف الحصر العددي للأصوات (نموذج 12 ش) إلى من يطلبها من المرشحين أو ممثلي القوائم أو وكلائهم، بعد توقيع المستلم على محضر إجراءات الفرز (نموذج 11 ش) بما يفيد الاستلام.

يتولى رئيس اللجنة حفظ بطاقات الاقتراع غير المستخدمة، وكعوب دفاتر البطاقات المستخدمة، لكل نظام على حدة، داخل الجوالات المخصصة لذلك، ثم يغلقها باستخدام أقفال بلاستيكية تُسجل أرقامها بمحضر الفرز.



وتُعلن النتائج الأولية لما أسفرت عنه عملية الفرز داخل اللجنة الفرعية بشفافية.

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