رئيس قومي حقوق الإنسان: حريصون على ضمان حق الناخب وتكافؤ الفرص بين المرشحين

انطلقت صباح اليوم - أول أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بالداخل- أعمال غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لمتابعة مجريات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك برئاسة السفير محمود كارم رئيس المجلس، وعبد الجواد أحمد عضو المجلس والمشرف على أعمال الغرفة المركزية، والدكتورة دينا خليل عضو المجلس وعضو غرفة، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس.

غرفة العمليات المركزية للمجلس القومي لحقوق الإنسان

ويأتي تشكيل الغرفة في إطار جهود المجلس لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وضمان سلامة الإجراءات الانتخابية، دعما للدور الرقابي الذي يضطلع به في متابعة الانتخابات من منظور حقوقي ومهني، وحرصًا على رصد وتوثيق أية ملاحظات أو شكاوى قد ترد من أطراف العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

متابعة انتخابات مجلس الشيوخ

وأكد السفير محمود كارم أن المجلس يتابع العملية الانتخابية وفقًا لاختصاصاته القانونية، ويحرص على ضمان احترام حقوق الناخبين وتكافؤ الفرص بين المرشحين، مشددًا على أن المشاركة في الانتخابات تمثل أحد أهم مظاهر ممارسة الحق السياسي، وأن التصويت الحر النزيه هو حجر الزاوية في بناء دولة ديمقراطية حديثة. وأوضح أن المجلس يعمل على توفير بيئة آمنة وفعالة لرصد أية ملاحظات أو خروقات محتملة والتعامل معها في إطار القانون وبالتنسيق مع الجهات المختصة، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات.

من جانبه أشار عبد الجواد إلى أن غرفة العمليات تعمل بكامل طاقتها منذ الساعات الأولى لفتح اللجان الانتخابية، وتتابع بشكل لحظي سير العملية الانتخابية من خلال فرق ميدانية منتشرة في مختلف المحافظات تضم أعضاء من المجلس وباحثين متخصصين، إلى جانب التواصل المباشر مع متابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية، والتنسيق المستمر مع غرف العمليات التابعة للجهات الرسمية المعنية.

انتظام سير العملية الانتخابية

وأكدت دينا خليل توفر جميع التجهيزات اللوجستية في مقرات الاقتراع،كما لاحظت أن المخالفات تبقى جميعها محدودة لا تأثر على سلامة العملية الانتخابية وسلامتها، وأن الغرفة على تواصل دائم مع الهيئة الوطنية للانتخابات للعمل على إزالة أسباب الشكاوى ومعالجة أية معوقات قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية، بما يضمن انضباطها واحترام القواعد المنظمة لها.

وتتلقى غرفة العمليات الشكاوى والملاحظات من المواطنين وأطراف العملية الانتخابية عبر مجموعة من الوسائل والآليات المتنوعة، تشمل أرقام الهواتف المخصصة، والموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس (www.nchr.eg)، وصفحات المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن التطبيق الإلكتروني المُخصص لتلقي الشكاوى وتيسير سرعة الاستجابة لها من قبل الفرق المختصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.