أوائل الثانوية العامة 2025 في ضيافة الجامعة اليابانية بمدينة برج العرب الجديدة

استقبلت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب الجديدة وفدًا من الطلاب أوائل الجمهورية في الثانوية العامة لعام 2025، وذلك ضمن برنامج جريدة الجمهورية السنوي لتكريم المتفوقين والاحتفاء بنماذج التميز العلمي.

كان في استقبال الطلاب الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة، والدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم، ولفيف من عمداء الكليات ومديري البرامج الأكاديمية.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور عمرو عدلي عن سعادته بزيارة أوائل الجمهورية للجامعة، مقدمًا لهم التهنئة على هذا الإنجاز الكبير، ووصفهم بأنهم “صفوة شباب مصر، ونخبة من العقول الواعدة التي أثبتت أن التفوق ثمرة جهد وإصرار، وطموح لا يعرف المستحيل.

وأكد أن الجامعة تفتح أبوابها دوما أمام المتفوقين، وتحرص على رعايتهم علميا، لأنهم أمل المستقبل وقادة التنمية، ورصيدًا ثمينًا للوطن.

وأوضح رئيس الجامعة خلال كلمته أن الجامعة المصرية اليابانية جامعة حكومية نشأت بالشراكة بين الحكومتين المصرية واليابانية، وأن الخطة الاستراتيجية للجامعة ترتكز على تقديم تعليم عالي الجودة وفق المعايير الدولية، وإعداد خريجين مؤهلين للمنافسة في أسواق العمل محليا وإقليميًا ودوليًا، مع دعم الابتكار وريادة الأعمال وربط مخرجات التعليم باحتياجات الصناعة.

وأشار إلى أن الجامعة تهتم ببناء شخصية الطالب بشكل متكامل، من خلال إدماج الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية ضمن المنظومة التعليمية.

تقديم عرضً تعريفي شامل حول الجامعة وبرامجها الأكاديمية

ومن جانبه، أشاد الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة، بما حققه أوائل الجمهورية من تفوق علمي، مؤكدًا أن الجامعة ترحب بالمتميزين وتوفر لهم بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والابتكار.

وأوضح أن الجامعة تضم ست كليات متخصصة، هي: كلية الهندسة، كلية الأعمال الدولية والعلوم الإنسانية، كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، كلية الصيدلة، كلية الفنون والتصميم، وكلية العلوم الأساسية والتطبيقية.

وخلال الزيارة تم تقديم عرضً تعريفي شامل حول الجامعة وبرامجها الأكاديمية، إلى جانب استعراض لإمكانات المعامل والمراكز البحثية التي تضم أحدث الأجهزة التكنولوجية على مستوى العالم.

واختُتمت الزيارة بجولة ميدانية للأوائل داخل الحرم الجامعي شملت عددًا من المعامل البحثية المتخصصة، ومكتبة معالى السفيرة فايزة أبو النجا، ومبنى الأنشطة الطلابية.

تشجيع العمل الجماعي والتفكير العملي

وأجمع الطلاب الأوائل على أن زيارتهم للجامعة المصرية اليابانية كانت تجربة استثنائية لا تُنسى، مشيرين إلى أنهم لمسوا دقة الأسلوب الياباني في الإدارة، وانبهروا بالبنية التحتية المتطورة والمعامل المزودة بأحدث تقنيات البحث العلمي. وأكدوا أنهم شعروا وكأنهم في بيئة تعليمية عالمية تخطت كل التوقعات.

كما أعرب الطلاب عن سعادتهم بلقاء عدد من الأساتذة والعلماء والمتخصصين، مشيدين بالقيم التي لمسوا تجلياتها داخل الجامعة، من انضباط وجدية، إلى تشجيع العمل الجماعي والتفكير العملي.

وأكدوا أن الجامعة ليست مجرد مؤسسة تعليمية، بل بيئة محفزة للابتكار والإبداع الحقيقي، تعكس نموذجًا يُحتذى به في التعليم الجامعي

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