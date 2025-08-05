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سياسة

بحضور وزير الأوقاف، أمين النواب يفتتح مسجد المجلس بالعاصمة الإدارية

افتتاح مسجد مجلس
افتتاح مسجد مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، فيتو

افتتح المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مسجد المجلس بالمقر الجديد بـالعاصمة الإدارية، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

انتقال مجلس النواب إلى العاصمة الإدارية الجديدة 

يأتي ذلك في إطار بدء التشغيل الفعلي لمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتحت رعاية وإشراف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.

كما قام الأمين العام لمجلس النواب بافتتاح عدد من المقرات الخدمية بمبنى الخدمات بالمقر الجديد، أبرزها: مكتب الشهر العقاري والتوثيق، فرع بنك مصر، فرع مصر للطيران، فرع البريد المصري، فرع مصر للسياحة.

افتتاح مقرات عدد من الخدمات بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة 

وخلال فعاليات الافتتاح، أكد الأمين العام لمجلس النواب، أن مقر المجلس الجديد يمثل صرحًا معماريًا من طراز فريد قام بإنشائه مجموعة من الشركات الوطنية المتخصصة، ومزود بأحدث التقنيات العالمية مما يُسهل بشكل كبير في ممارسة المهام البرلمانية المختلفة.

وأشار الأمين العام للمجلس إلى أنه تم بدء الانتقال التدريجي لجميع العاملين بالمجلس للتأكد من جاهزية المقر الجديد بجميع اللوجستيات اللازمة للجان النوعية وقاعات الاجتماعات للقيام بالأعمال البرلمانية.

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