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سياسة

أمين مجلس النواب يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 2025: واجب وطني

المستشار أحمد مناع
المستشار أحمد مناع يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ، فيتو

أدلى المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، بصوته في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2025، اليوم الإثنين، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد العميد أحمد محمود مصطفى بمدينة القاهرة الجديدة.

أمين الشيوخ يدلي بصوته 
أمين الشيوخ يدلي بصوته، فيتو 

وعقب الإدلاء بصوته، أكد المستشار أحمد مناع، أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ حق دستوري وواجب وطني على كل من له حق الانتخاب.

 

تسهيلات انتخابات مجلس الشيوخ 

وأشاد الأمين العام لمجلس النواب بالإجراءات المُتخذة لإدارة وتنظيم وتأمين العملية الانتخابية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات والأجهزة المعنية لمساعدة الناخبين في الإدلاء بصوتهم بسهولة ويسر.

 

من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أهمية المشاركة الإيجابية  للشعب المصري العظيم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 والتعبير عن رأيهم بحرية كاملة.

 

رئيس النواب يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 

جاء ذلك بعدما أدلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بصوته اليوم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، أمام لجنته الانتخابية بمدرسة مصطفى كامل الإعدادية بمحافظة القاهرة قسم النزهة.

رئيس مجلس النواب يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 
رئيس مجلس النواب يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ، فيتو 

رئيس النواب يؤكد أهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 

وأكد رئيس النواب، أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، حق أصيل لكل مواطن والتزام دستوري لا يمكن التنازل عنه، فضلًا عن أنها تمثل واجب وطني وتبرهن على الوعي الحقيقي للمصريين ودعمهم لوطنهم ومؤسساته الدستورية.
 

جهود الهيئة الوطنية في تسهيل انتخابات مجلس الشيوخ 

وفي ذات السياق، أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن خالص تقديره واحترامه للهيئة الوطنية للانتخابات على أدائها المتميز والراقي في إدارة انتخابات مجلس الشيوخ.

وأشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، بتوفير الهيئة الوطنية للانتخابات، كل سبل الدعم للمواطنين لتمكينهم من الإدلاء بصوتهم الانتخابي بمرونة ويسر.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ في تمام التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، في أول أيام الاقتراع داخل مصر والمستمر على مدار يومين متتاليين. 

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ  428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات تدبير مستلزمات اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، من صناديق اقتراع شفافة، وأقفال بلاستيكية، وسواتر لضمان سرية التصويت، إلى جانب الأدوات المكتبية اللازمة للعملية بكامل مراحلها، بالإضافة إلى مراجعة وطباعة النماذج الرسمية التي  تُستخدم في وإجراءات الاقتراع والفرز.

ويجرى التصويت داخل 8 آلاف و286 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تحت إشراف نحو  10 آلاف قاض من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن.

وتجرى الانتخابات بمتابعة 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.

 

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