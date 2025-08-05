الإحصاء: 6.8 مليون مشتغل يعملون لحسابهم بالقطاع الخاص بالربع الأول من 2025

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المشتغلين أصحاب الأعمال التي يديرونها ويستخدمون آخرين بلغ 1.334 مليون مشتغل تتضمن ( 1.201 مليون مشتغل ذكور، 133ألف مشتغلة إناث) بنسبة 4.3٪ من إجمالــي المشتغلين خلال الربع الأول (يناير- مارس) لعام 2025 ، بينما كان4.1٪ في الربع السابق مقابل 3.6 ٪ في الربع المماثل من العام السابق، ويأتى ذلك طبقا لنتائج بحث القوى العاملة للربع الأول (يناير- مارس) لعام 2025



وقال الاحصاء ان عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يتم الاستعانة بأحد بلغ 6.880 مليون مشتغل تتضمن ( 5.549 مليون مشتغل ذكور، 1.331 مليون مشتغلة إناث) بنسبة 22.0 ٪ من إجمالي المشتغلين خلال الربع الأول (يناير- مارس) لعام 2025 ، بينما كان 20.6 ٪ في الربع السابق مقابل19.0 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.



عدد المشتغلين المساهمين في أعمال - مشروعات ( داخل الأسرة )



وبلغ عدد المشتغلين المساهمين في أعمال - مشروعات ( داخل الأسرة) بدون أجر 1.260 مليون مشتغل(460 ألف مشتغل ذكور، 800 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 4.0 ٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 4.3 ٪ في الربع السابق مقابل 3.9 ٪ في الربع المماثل من العام السابق

ويسعى القطاع الخاص إلى طرح مبادرات مجتمعية لدعم الشباب فى سوق العمل وتوفير تدريبية ويأتى ذلك فى إطار المسئولية المجتمعية ، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج متنوعة بهدف تأهيل الشباب لسوق العمل، حيث تسعى عدد من الشركات الخاصة الى اطلاق برامج تدريبية ومبادرات تعليمية تستهدف تنمية المهارات الفنية والرقمية، لتجهيز الشباب بشكل عملي ومباشر لاحتياجات السوق. فضلا عن دعم ريادة الأعمال وذلك من خلال اطلاق عدد من حاضنات الاعمال، وتوفر تمويلًا أو إرشادًا للشركات الناشئة، مما يخلق وظائف غير تقليدية ويشجع على الابتكار.





كما اشار تقرير الاحصاء الى ان عـدد المشتغلين بلغ 31.336مليون فرد بينما كان30.994 مليون فرد في الربع السابق بنسبة زياده1.1٪ وقد بلغ عدد المشتغلين في الحضر13.256 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 18.080 مليون مشتغل. وبلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدي 21.862 مليون مشتغل ( 18.173 مليون ذكور، 3.689مليون إناث) بنسبة 69.7٪ من إجمالـــــي المشتغلين بينما كانت 71.0٪ في الربع السابق، مقابل 73.5٪ في الربع المماثل من العام السابق.

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