كهنة مطرانية بورسعيد يدلون بأصواتهم في انتخابات الشيوخ 2025 (صور)

توافد كهنة مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد على جميع مقرات اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

كهنة بورسعيد يدلون بأصواتهم الانتخابية، فيتو

كهنة بورسعيد يدلون بأصواتهم الانتخابية

وجسد كهنة بورسعيد نموذج رائع في الوطنية وحب مصر وهم يتوافدون على اللجان الانتخابية بالمحافظة رافعين أعلام مصر عاليا، مؤكدين بأن المشاركة والنزول في الانتخابات واجب وطني علينا جميعا.

كهنة بورسعيد يدلون بأصواتهم الانتخابية، فيتو

مصر وطن يعيش فينا

كما رفع شباب كنائس بورسعيد بنارات كبيره الحجم مكتوب عليها مقولة البابا شنوده الثالث " مصر وطن يعيش فينا وليس وطن نعيش فيه"، في مشهد وطني يعبر عن المشاركة الإيجابية لمطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد في الإنتخابات.

كهنة بورسعيد يدلون بأصواتهم الانتخابية، فيتو

كهنة بورسعيد يشيدون بالعملية الانتخابية

وعلى جانب متصل أشاد كهنة مطرانية الأقباط بورسعيد بالنظام والاهتمام من القائمين على العملية الانتخابية داخل اللجان والذين يمارسون مهامهم بمنتهي الدقة والتيسير وضبط النظام في هذا الفرح الانتخابى "

كهنة بورسعيد يدلون بأصواتهم الانتخابية، فيتو



واختتم كهنة بورسعيد تصريحاتهم الصحفية مؤكدين بأن المشاركة في الانتخابات حق دستوري وواجب وطني يتطلب مشاركة فعالة من جميع المواطنين، خاصة في ظل التحديات الراهنة، داعيًا الشعب المصري إلى الإقبال على صناديق الاقتراع وإعلاء مصلحة الوطن.

كهنة بورسعيد يدلون بأصواتهم الانتخابية، فيتو

ثاني أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وانطلق، اليوم الثلاثاء، ثاني وآخر أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، والتي بدأت أمس الإثنين، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.

كهنة بورسعيد يدلون بأصواتهم الانتخابية، فيتو



ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا ويستمر حتى التاسعة مساءا ويتخلله ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة.

ويجرى التصويت داخل 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تحت إشراف نحو 10 آلاف قاض من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن

كهنة بورسعيد يدلون بأصواتهم الانتخابية، فيتو

وتجرى الانتخابات بمتابعة 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.

كهنة بورسعيد يدلون بأصواتهم الانتخابية، فيتو



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات توفير لوحات إرشادية داخل اللجان، شملت ولأول مرة لوحات مخصصة لذوي الهمم، منها ما هو مطبوع بطريقة "برايل" للمكفوفين، بالإضافة إلى لوحات مزودة بـ رموز استجابة سريعة (QR Code) تتيح التعرف على عدد المرشحين بكل دائرة عبر الهواتف المحمولة.

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