قصة نجاح السويد كأول دولة خالية من التدخين.. 14 مليار دولار استثمارات فى الأبحاث والتطوير

نجحت السويد في تحقيق تجربة فريدة من نوعها وتحقيق المعادلة الصعبة وسط الكثير من التحديات، وأصبحت أول دولة أوروبية تُصنَّف على أنها "خالية من الدخان" وفقًا لتعريف منظمة الصحة العالمية (WHO)، وانخفضت نسبة المدخنين التقليديين فيها إلى 5% من السكان البالغين، فيما وصلت نسبة استخدام السنوس وأكياس النيكوتين إلى أكثر من 15%.

كما وصلت نسبة التدخين بين الرجال إلى 4%، ونسبة التدخين بين النساء 6%. بالمقارنة، تتراوح نسبة التدخين التقليدي في باقي دول أوروبا بين 15% و25%.

وتُظهر الإحصاءات أن الأمراض المرتبطة بالتدخين مثل سرطان الرئة وأمراض القلب والجلطات الدماغية هي من بين الأدنى في أوروبا داخل السويد، وهو ما يدعم فعالية البدائل في الحد من المخاطر الصحية.

وحققت السويد هذا الإنجاز مدعومة باستراتيجية طموحة وفعالة اعتمدت على سياسة "الحد من المخاطر" (Harm Reduction)، ولم تعتمد السويد فقط على أساليب تقليدية مثل القوانين والمنع، واتجهت للتوعية وتشجيع البالغين على استخدام بدائل النيكوتين الأقل خطورة مثل السنوس (Snus) وأكياس النيكوتين (Nicotine Pouches)، كوسائل بديلة للسجائر التقليدية.

السنوس (Snus):

منتج تبغ خالٍ من الدخان، يوضع تحت الشفة العليا، ويستخدم منذ قرون في السويد وأجزاء من أوروبا. السنوس لا يعمل بالاحتراق، وبالتالي، لا يُنتج دخانًا أو قطرانًا، وهما المادتان الرئيسيتان المسؤولتان عن الأمراض المرتبطة بالتدخين.

أكياس النيكوتين (Nicotine Pouches):

تشبه السنوس شكلًا لكنها لا تحتوي على التبغ، بل تحتوي على نيكوتين صناعي أو مستخلص نباتي، بالإضافة إلى نكهات طبيعية. تُعتبر خيارًا أنظف وأكثر قبولًا، خصوصًا بين فئات السيدات والمدخنين في الثلاثينات.

الشركات الرائدة والدراسات العلمية

قامت شركة Swedish Match - إحدى شركات فيليب موريس انترناشيونال-، الرائدة في صناعة السنوس منذ أكثر من 200 عام، بتحديث المنتج وتطويره من حيث الشكل والمذاق والتغليف. كما أجرت ما يزيد عن 360 دراسة علمية لتقييم سلامته مقارنة بالتدخين التقليدي.

كما حذر الدكتور أندرس ميلتون، الرئيس السابق للجمعية الطبية بالسويد، من مخاطر الاستمرار في التدخين التقليدي الذي يسبب العديد من الأمراض الخطيرة والتي تشمل أنواع من السرطانات، لافتًا إلى وجود منتجات أقل خطورة، مثل "السنوس وأكياس النيكوتين" وهي منتجات تعطي النيكوتين دون التعرض للمخاطر المسببة عن طريق الاحتراق "بحسب قوله". وأكد أن السنوس أو أكياس النيكوتين لا يسببان السرطان.

وقد أذنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) مؤخرًا ببيع السنوس وأكياس النيكوتين في الأسواق الأمريكية، مما يعزز شرعيتها كأدوات لتقليل المخاطر.

رغم نجاح السويد، ما زال بيع السنوس وأكياس النيكوتين ممنوعًا في معظم دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء السويد التي حصلت على استثناء خاص عند انضمامها للاتحاد عام 1995. ورغم ذلك، يتصاعد الجدل حاليًا حول إمكانية السماح بها كبدائل آمنة للتدخين في الدول الأخرى.

حقيقة العلاقة بين السنوس وأكياس النيكوتين وسرطان الفم والشفاه

باتريك هليدينجسون: استثماراتنا وصلت 14 مليار دولار فى الأبحاث والتطوير منذ 2008

شركة Swedish Match قدمت نحو 360 دراسة علمية و3 تجارب سريرية في هذا الشأن

كشف باتريك باتريك هيلدينغسون، مدير التواصل لفئة المنتجات الفموية لشركة فيليب موريس انترناشيونال، أن هناك العديد من الدراسات والتجارب السريرية التي أُجريت لتحديد العلاقة بين سرطان الفم والشفاه واستخدام السنوس وأكياس النيكوتين (Nicotine Pouches)، مؤكدًا أن النتائج أثبتت عدم وجود علاقة سببية لتلك الأمراض والمنتجات المقدمة من الشركة.

وأكد على أن شركة Swedish Match أول شركة فى العالم تتقدم بطرح منتج سنوس الأقل خطورة على الصحة وقدمت نحو 360 دراسة علمية و3 تجارب سريرية إلى هيئة DFE، وحصلت على موافقتها بعد مراجعة تلك الأبحاث.

وأشار إلى استثمار 14 مليار دولار فى مجال الأبحاث والتطوير منذ 2008 وحتى الآن، لافتًا إلى أن الاندماج مع فيليب موريس انترناشيونال يهدف للتوسع عالميًا وإلى مساعي طرح منتجات السنوس وأكياس النيكوتين فى بلاد العالم ومنها مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن من بين هذه الدراسات، هناك 8 أبحاث متخصصة تناولت العلاقة بين سرطان الفم واستخدام السنوس وأكياس النيكوتين، حيث أثبتت 7 دراسات منها عدم وجود أي علاقة، بينما أشارت دراسة واحدة فقط إلى احتمال وجود ارتباط ولكن هناك تحفظات على إسلوب إجراء هذه الدراسة بسبب عدم عشوائية عينة البحث.

وأضاف هليدينجسون أن الأبحاث العلمية أثبتت أن نسب الإصابة بـسرطان الرئة، وأمراض القلب والجلطات نتيجة تدخين السجائر التقليدية تفوق بشكل كبير تلك المتزامنة مع استخدام السنوس وأكياس النيكوتين، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي في مخاطر التدخين يكمن في عملية الحرق الناتجة عن إشعال السيجارة، وهي غير موجودة عند استخدام المنتجات البديلة التي يتم وضعها تحت الشفاه دون احتراق.

وفيما يتعلق باتجاهات السوق، أكد هليدينجسون أن هناك رغبة متزايدة لدى المدخنين في السويد للحد من مخاطر التدخين، حيث يعتمدون على استخدام السنوس منذ أكثر من 200 عام، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الحكومة السويدية لتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالتدخين.

واختتم هليدينجسون حديثه بالإشارة إلى أن السويد تستورد حاليًا النيكوتين من البرازيل وأربع دول أخرى، نظرًا لعدم كفاءة زراعته محليًا بما يفي بالاحتياجات الصناعية.

الأمين العام لجمعية مصنعي السنوس: السويد تصنع 300 مليون عبوة سنويًا من السنوس وأكياس النيكوتين

2 مليون دولار يوميا مبيعات للسنوس فى السويد

قال باتريك سترومر، الأمين العام لجمعية مصنّعي السنوس وأكياس النيكوتين (Nicotine Pouches)، إن حجم الإنتاج السنوي لدولة السويد من منتجات السنوس وأكياس النيكوتين Nicotine pouch يصل إلى نحو 300 مليون عبوة، بإجمالي مبيعات تقدر بحوالي 2 مليون دولار يوميا للسنوس.

وأوضح سترومر على هامش زيارة خاصة لمقر المصنع في السويد، أن صناعة السنوس وأكياس النيكوتين لا تتطلب سوى مكونات بسيطة، وهي: الملح، والماء، والنيكوتين.

وأضاف أن شركة "سويدش ماتش" (Swedish Match) التابعة لفيليب موريس انترناشيونال تمتلك ثلاث مصانع مخصصة لإنتاج السنوس وأكياس النيكوتين في السويد، وست متاجر بينها ثلاثة كبيرة الحجم، إلى جانب ثلاثة مراكز بيع صغيرة.

وقدم سترومر توضيحًا حول الفرق بين المنتجين، حيث قال: "السنوس (Snus) هو منتج تبغ خالٍ من الدخان يُستخدم بوضعه تحت الشفة العُليا. ويُعد من المنتجات التقليدية المنتشرة في السويد وعدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة. لا يحترق ولا يُنتج دخانًا أو قطرانًا، مما يجعله أقل خطورة مقارنة بالتدخين التقليدي.

فيما أوضح أن "أكياس النيكوتين (Nicotine Pouches) منتج مشابه للسنوس من حيث الشكل، لكنه لا يحتوي على تبغ. يتكوّن من نيكوتين صناعي أو مستخلص من مصادر نباتية، بالإضافة إلى نكهات ومكونات طبيعية أخرى، ويُعد خيارًا أقل خطورة ومقبولًا من قبل فئات عمرية متعددة.

وأكد سترومر أن هذه المنتجات تلقى رواجًا متزايدًا حول العالم، في ظل توجهات لتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالتدخين.

«صموئيل لونديل» رئيس الجمعية الوطنيه لمستخدمي السنوس: 700 مليون دولار حجم استهلاك السنوس وأكياس النيكوتين في السويد سنويًا

1.5 مليون مستخدم للسنوس يوميا بالسويد

كشف صموئيل لونديل، رئيس الجمعية الوطنية لمستخدمي السنوس، أن حجم استهلاك السنوس وأكياس النيكوتين (Nicotine Pouches) في السويد يبلغ نحو 700 مليون دولار سنويًا.

وأوضح لونديل أن 60% من مستخدمي هذه المنتجات في السويد هم من الرجال، بينما يشكّل النساء نحو 40%، مشيرًا إلى أن متوسط الاستهلاك يصل إلى نصف عبوة يوميًا للفرد.

وأضاف أن عدد مستخدمي السنوس وأكياس النيكوتين في السويد يتراوح بين مليون إلى مليون ونصف مستخدم يوميًا. وأشار رئيس الجمعية الوطنية لمستخدمي السنوس إلى أن هذه المنتجات لم تُطرح بعد في السوق المصرية، مؤكدًا ضرورة الحصول على موافقات من الجهات الحكومية والمنظمات الصحية قبل السماح بتداولها.

السنوس Snus: هو منتج تبغ خالٍ من الدخان يُوضع تحت الشفة العليا، ويُستخدم تقليديًا في السويد وبعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية منذ قرون وهو منتج لا يحترق، وبالتالي، لا يُنتج دخانًا أو قطرانًا.

أكياس النيكوتين (Nicotine Pouches) هي أكياس تشبه السنوس شكلًا ولكنها لا تحتوي على التبغ، بل تحتوي فقط على نيكوتين صناعي أو مستخلص من النباتات، إضافة إلى نكهات ومكونات نباتية أخرى. وتعد خيارًا أقل خطورة وأكثر قبولًا من فئات عمرية متعددة.

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