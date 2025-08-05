قبل تطبيقه اليوم، مطالب بالاستعانة بخبراء التقييم العقاري لتحديد نسبة زيادة الإيجار القديم

جددت جمعية رجال الأعمال المصريين مطالبها بضرورة استعانة لجان تقييم المناطق التي حددتها تعديلات قانون الإيجار القديم بخبراء التقييم العقاري لأنهم أصحاب الخبرة والكفاءة في هذا الشأن.

وأكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التطوير بالجمعية، أهمية الاستعانة بخبراء التقييم العقاري بهدف الوصول لتقييم عادل.

وأقرت تعديلات القانون تقسيم المناطق المتميزة – متوسطة – اقتصادية وبناء عليها سيتم تحديد نسبة الزيادة في القيمة الإيجارية وأسند تلك المهمة إلى المحليات.

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، مفاجأة بشأن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.

قرارات تنفيذية من رئيس الوزراء بشأن قانون الإيجار القديم

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن قانون الإيجار القديم لن تصدر له لائحة تنفيذية، وإنما قرارات تنفيذية جاهزة من رئيس مجلس الوزراء، ستصدر خلال أيام، وتشمل إطلاق منصة لتوفير السكن البديل للمستحقين من مستأجري الإيجار القديم، إلى جانب خريطة بالشقق المتاحة، وإتاحة نظامي الإيجار والتمليك لهم.

عدد وحدات الإيجار القديم

وأوضح الفيومي أن عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم يصل إلى 1.6 مليون شقة، بينها وحدات مغلقة، مشيرًا إلى أن ليس جميع المستأجرين مستحقين للدعم، إذ إن بعضهم يمتلك وحدات سكنية أخرى.

توفير سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم

وأضاف أن الدولة بصدد تنفيذ أفضل برنامج لتوفير سكن بديل للمستحقين، مؤكدًا أن الهاجس الأكبر أثناء إعداد القانون كان حماية المستأجر محدود الدخل، ومطمئنًا إياهم بأن الدولة، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريصة على ألا يتعرض أي مواطن للتشريد، مع فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات، يحصل الجميع خلالها على سكن بديل مناسب.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

ونشر القانون بالجريدة الرسمية.

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