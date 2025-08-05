أسعار الذهب في عمان اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025

تنشر “فيتو” أسعار الذهب في سلطنة عمان وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأونصة العالمية.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في عمان كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 بـ 41 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 38 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 36 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 31 ريالا عمانيا.

احتياطات الذهب فى البنوك المركزية

كشف مجلس الذهب العالمي عن زياده كبيره في الاحتياطيات الذهبية لدي البنوك المركزية و التي تجاوزت 1000 طن من الذهب جمعتها خلال الثلاث سنوات الماضية فالبنوك المركزية لا تزال تقدر الخصائص الفريدة للذهب ودوره كأصل استراتيجي.

أسعار الذهب فى البورصة العالمية

استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بدعم من تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، في وقت عزّزت فيه بيانات التوظيف الأضعف من المتوقع في الولايات المتحدة التوقّعات بقرب خفض معدلات الفائدة خلال سبتمبر المقبل.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3369.89 دولارًا للأونصة، كما استقرت العقود الآجلة الأميركية للذهب عند 3424.20 دولارًا.

وتراجع مؤشر الدولار ليقترب من أدنى مستوياته في أسبوع، ما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. كما انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في شهر، مما دعم أسعار الذهب الإيجابية.

ويُعد الذهب من أصول الملاذ الآمن التي تستفيد عادة من فترات خفض الفائدة وعدم اليقين الاقتصادي، إذ تقلّ تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.

وفي تطوّر سياسي قد يزيد من اضطراب الأسواق، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددًا، يوم الإثنين، بفرض رسوم جمركية إضافية على السلع الهندية، ردًا على استمرار نيودلهي في شراء النفط من روسيا. وردّت الهند على هذه التصريحات بوصفها «غير مبرّرة»، مؤكدةً أنها ستتخذ خطوات لحماية مصالحها الاقتصادية، مما يزيد التوتر التجاري بين البلدين.

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