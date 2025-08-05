الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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رياضة

موقع مغربي يؤكد اقتراب رضا سليم من الجيش الملكي

رضا سليم
رضا سليم

ساعات قليلة تفصل رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن الرحيل إلى الجيش المغربي. 

وقال موقع le360 المغربي: سيوقع رضا سليم عقد انضمامه إلى الجيش الملكي على سبيل الإعارة، يتضمن بند أحقية شراء العقد بصفة نهائية مع نهاية الموسم، في صفقة تحمل العديد من التفاصيل الدقيقة، من بينها تحمل الأهلي جزءًا من منحة اللاعب السنوية، دعمًا لنجاح الصفقة.

ومن المرتقب أن يصل رضا سليم إلى المغرب يوم الأربعاء، من أجل الخضوع للفحوصات الطبية وإتمام الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقاله، قبل الانضمام إلى معسكر الفريق العسكري تحضيرًا للموسم الجديد.

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الأهلي رضا سليم اخبار الأهلي

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