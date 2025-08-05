المرأة تقود المشهد الانتخابي في لجنة مدرسة جيل 2000 بأكتوبر

شهدت لجنة مدرسة جيل 2000 بمدينة السادس من أكتوبر، أجواء انتخابية مميزة في اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وسط حضور لافت للمرأة سواء كناخبة أو كمشرفة على العملية الانتخابية.

ترأس اللجنة المشرفة على الانتخابات في المدرسة المستشارة أسماء عبد الفتاح، ويعاونها فريق من السيدات، في مشهد يجسد الدور البارز للمرأة المصرية في إدارة الاستحقاقات الوطنية، ضمن مشاركة واسعة لـ 2500 قاضية في الإشراف على اللجان على مستوى الجمهورية.

واتسمت العملية الانتخابية بالسلاسة والانسيابية، مع التزام الناخبين بالضوابط المحددة، وتعاون واضح من القضاة والمستشارين في استقبال المواطنين وتسهيل إجراءات التصويت.



كما تواجد فريق مبادرة "100 مليون صحة" على مشارف دخول اللجان الانتخابية، لإجراء الفحوصات الطبية والاطمئنان على صحة السيدات الناخبات، في مشهد يجمع بين ممارسة الحق الدستوري والعمل الوطنى الحفاظ على الصحة العامة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار المشهد العام لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي تشهد تصويت الناخبين في 8,286 مقرًا انتخابيًّا على مستوى الجمهورية، تحت إشراف 9,500 قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، لضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية.

ثاني أيام التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025

انطلقت، اليوم الثلاثاء، ثاني وآخر أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، والتي بدأت أمس الإثنين، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

ويبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا ويتخلله ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة.



ويجرى التصويت داخل 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تحت إشراف نحو 10 آلاف قاض من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن.

وتجرى الانتخابات بمتابعة 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات توفير لوحات إرشادية داخل اللجان، شملت ولأول مرة لوحات مخصصة لذوي الهمم، منها ما هو مطبوع بطريقة "برايل" للمكفوفين، بالإضافة إلى لوحات مزودة بـ رموز استجابة سريعة (QR Code) تتيح التعرف على عدد المرشحين بكل دائرة عبر الهواتف المحمولة.

خطوات فرز الأصوات في اللجان الفرعية لانتخابات مجلس الشيوخ

وتُجري اللجان الفرعية عملية فرز الأصوات فور انتهاء التصويت، وذلك تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية، وبحضور أمناء اللجنة، والمرشحين أو مندوبيهم، وممثلي القوائم أو وكلائهم، إلى جانب الإعلاميين والمتابعين المصرح لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات – إن وُجدوا.

ويبدأ رئيس اللجنة بتحديد صناديق الاقتراع التي سيتم البدء في فرزها، ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المُغلقة بها، وفق ما هو مثبت في محضر إجراءات اللجنة (نموذج 8 ش).

يتم فض الأقفال البلاستيكية لصناديق الاقتراع، صندوقًا تلو الآخر، حسب النظام (فردي أو قوائم).

تُفرغ محتويات كل صندوق بالكامل على الطاولة، ويتم عرض الصندوق على الحضور للتأكد من أنه أصبح فارغًا تمامًا.

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