عضو قومي حقوق الإنسان: ملتزمون بالمواثيق الدولية في متابعة انتخابات الشيوخ

قال محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعضو غرفة متابعة الانتخابات في المجلس، إنه سيتم تنظيم لقاءات تنشيطية للمتابعين المعتمدين من الهيئة، إلى جانب ما نُفذ من برامج توعوية للإعلاميين والصحفيين المعنيين بتغطية العملية الانتخابية.

الالتزام بالمواثيق الدولية في متابعة الانتخابات

وشدد «بسيوني» على التزام المجلس الكامل بالمواثيق الدولية والمعايير المعمول بها في متابعة الانتخابات، حرصًا على ضمان الشفافية وتعزيز ثقة المواطنين في نزاهة العملية الديمقراطية.

غرفة متابعة انتخابات مجلس الشيوخ

ويأتي تشكيل الغرفة كإحدى الضمانات الوطنية لسير العملية الانتخابية على نحو يرسّخ الشفافية والانضباط.

وأكد المجلس أن الرقابة المستقلة على الانتخابات تمثل ضرورة لحماية الإرادة الشعبية، وصون حق المواطن في اختيار من يمثله في مناخ يضمن المساواة وتكافؤ الفرص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.