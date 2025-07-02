بيومي فؤاد يكشف لمعتز التوني: كنت مدرس منة شلبي في طفولتها

خلال حلوله ضيفًا على برنامج “فضفضت أوي”، صرح الفنان بيومي فؤاد بأنه قام بتدريس مادة الرسم للفنانة منة شلبي في طفولتها، حيث كانت حينها تلميذة في سنواتها الدراسية الأولى وكان هو مدرس الرسم في مدرستها.

وأوضح بيومي أن منة شلبي عندما علمت لاحقًا بهذا الأمر “ماتت على نفسها من الضحك”، ولكنه لم يكمل العام وترك مهنة تدريس الرسم رغم أنه كان يحبها كثيرًا، بسبب ضعف العائد المادي منها.

بيومي فؤاد ضيف “فضفضت أوي”

وحل الفنان بيومي فؤاد ضيفًا على برنامج “فضفضت أوي” في أحدث حلقاته، والذي يقدمه المخرج معتز التوني ويُعرض عبر منصة Watch it

برنامج فضفضت أوي

ويحمل برنامج فضفضت أوي فكرة مختلفة، إذ يستضيف المخرج معتز التوني العديد من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني، وبعض الجوانب فى حياتهم الخاصة، كما يكشفون أسرارًا جديدة، ولكن بشكل كوميدي.

برنامج فضفت أوي، مختلف عن أي برنامج آخر، ويتكون من 30 حلقة، ويعرض كل أربعاء على منصة Watch it الرقمية، يحل خلالهم 30 فنانًا، ضيوفًا مع المخرج معتز التوني، لسرد مواقف مضحكة وكوميدية.

يشار إلى أن معتز التوني استضاف في الحلقات السابقة كلا من: كريم محمود عبد العزيز، محمد رضوان، ماجد الكدواني، أحمد فتحي، محمد عبد الرحمن، المخرج أحمد الجندي.

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