الأربعاء 02 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بيومي فؤاد يكشف لمعتز التوني: كنت مدرس منة شلبي في طفولتها

منة شلبي وبيومي فؤاد،
منة شلبي وبيومي فؤاد، فيتو

خلال حلوله ضيفًا على برنامج “فضفضت أوي”، صرح الفنان بيومي فؤاد بأنه قام بتدريس مادة الرسم للفنانة منة شلبي في طفولتها، حيث كانت حينها تلميذة في سنواتها الدراسية الأولى وكان هو مدرس الرسم في مدرستها.  

وأوضح بيومي أن منة شلبي عندما علمت لاحقًا بهذا الأمر “ماتت على نفسها من الضحك”،  ولكنه لم يكمل العام وترك مهنة تدريس الرسم رغم أنه كان يحبها كثيرًا، بسبب ضعف العائد المادي منها.

بيومي فؤاد ضيف “فضفضت أوي”

وحل الفنان بيومي فؤاد ضيفًا على برنامج “فضفضت أوي” في أحدث حلقاته، والذي يقدمه المخرج معتز التوني ويُعرض عبر منصة Watch it 

برنامج فضفضت أوي 

ويحمل برنامج فضفضت أوي  فكرة مختلفة، إذ يستضيف المخرج معتز التوني العديد من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني، وبعض الجوانب فى حياتهم الخاصة، كما يكشفون أسرارًا جديدة، ولكن بشكل كوميدي.

برنامج فضفت أوي، مختلف عن أي برنامج آخر، ويتكون من 30 حلقة، ويعرض كل أربعاء على منصة Watch it الرقمية، يحل خلالهم 30  فنانًا، ضيوفًا مع المخرج معتز التوني، لسرد مواقف مضحكة وكوميدية.

يشار إلى أن معتز التوني استضاف في الحلقات السابقة كلا من: كريم محمود عبد العزيز، محمد رضوان، ماجد الكدواني، أحمد فتحي، محمد عبد الرحمن، المخرج أحمد الجندي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنان بيومي فؤاد المخرج معتز التوني برنامج فضفضت أوى بيومي فؤاد مهنة تدريس الرسم منة شلبي

مواد متعلقة

طرح الإعلان التشويقي لفيلم هيبتا المناظرة الأخيرة (فيديو)

مسلسل حرب الجبالي الحلقة 27، إنقاذ شادي ووفاة الكرداوي

مسلسل آسر الحلقة 62،غازي يكتشف علاقة آسر وحياة

انطلاق عرض مسلسل مملكة الحرير اليوم على قناة ON E

الأكثر قراءة

البرلمان يقر 15% زيادة سنوية في الإيجار القديم

بعد موافقة النواب، ننشر نص تعديل قانون الإيجار القديم

النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديم

النواب: تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم على السكني وغير السكني

النواب يوافق على تشكيل لجان فحص الأماكن المؤجرة بقانون الإيجار القديم

السكني 7 سنوات وغير السكني 5، النواب يقر مدة تحرير عقود الإيجار القديم

بالأسماء، مصرع وإصابة 10 أشخاص في معركة بالأسلحة النارية بسوهاج

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة المطرب الشعبي أحمد عامر (خاص)

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 2-7-2025 بالسوق المحلي

تعرف على أسعار السكر اليوم الأربعاء 2-7-2025 في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأربعاء 2-7-2025

3980 جنيها لهذا العيار.. تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 2-7-2025

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم.. سيدنا نوح، 950 سنة في الدعوة إلى الله

ما معنى كتاب مرقوم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير رؤية العنكبوت في المنام وعلاقتها بالزواج بامرأة سيئة السمعة

المزيد
الجريدة الرسمية