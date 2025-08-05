فوز 8 مشروعات بحثية فى المؤتمر العلمى الأول لطلاب Pharm D بصيدلة عين شمس

نظمت كلية صيدلة جامعة عين شمس المؤتمر العلمي الأول لطلاب برنامج Pharm D لمناقشة مشروعات تخرج طلاب السنة النهائية، وذلك في إطار سعي الكلية إلى ربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي وتنمية مهارات البحث العلمي لدى الطلاب.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة ريحاب عثمان القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة.

شهد المؤتمر مناقشة ٢٩ مشروعًا بحثيًا تقدم بها الطلاب، تجسيدًا لما اكتسبوه من معارف ومهارات خلال سنوات دراستهم بالبرنامج.

وقد أسفرت المناقشات عن فوز ٨ مشروعات متميزة، تم اختيارها بناءً على معايير علمية دقيقة.

وقد شاركت الأقسام العلمية الثمانية بالكلية في الإشراف على المشروعات، بما يعكس التكامل والتعاون بين التخصصات المختلفة. كما شهدت الفعالية حضور الدكتورة رولا ميلاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس.

وتولت تنظيم المؤتمر الدكتورة إيمان المراكبي، المدرس بقسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية، بمشاركة الهيئة المعاونة من مختلف الأقسام، حيث حرص الجميع على إخراج الحدث بصورة مشرفة تليق بطلاب الكلية ومستواهم الأكاديمي.

وضمت اللجنة المنظمة كلًّا من: د. مني الجيار - قسم الميكروبيولوجيا والمناعة، د. مادونا ميشيل - الكيمياء الصيدلية، م. م. مريم هشام- الصيدلانيات والصيدلة الصناعية، م. م. شيرين القرش - الكيمياء التحليلية، م. م. مني مجدي - الكيمياء الحيوية، نادين شريف - الأدوية والسموم، هاجر عمر - الصيدلة الاكلينيكية، وم. م. سوزان محمود - العقاقير.

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