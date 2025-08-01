ألسن عين شمس ضمن 11 مقرا لتأسيس فرع معهد الملك سيجونغ بالقاهرة

أعلنت مؤسسة الملك سيجونغ بكوريا الجنوبية؛ اختيار كلية الألسن - جامعة عين شمس لتأسيس فرع للمعهد بالقاهرة لعام ٢٠٢٥، وذلك ضمن 11 مقرا على مستوى العالم.

ويأتي ذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، في خطوة تعكس التقدير الدولي لدور كلية الألسن الرائد في تعليم اللغة الكورية ونشر الثقافة الكورية في منطقة الشرق الأوسط.

صرحت بذلك سلوى رشاد عميد الكلية حيث تسلمت شهادة اعتماد تأسيس المعهد بكلية الألسن وذلك خلال المؤتمر السنوي الذي نظمته مؤسسة الملك سيجونغ في كوريا الجنوبية، ضمن ممثلي المؤسسات التي تم اختيارها هذا العام لتأسيس معاهد الملك سيجونغ الجديدة حول العالم.

وأوضحت سلوى رشاد أن هذه الخطوة تعد تتويجًا لسنوات من الجهود الأكاديمية والتعاون الثقافي بين كلية الالسن بجامعة عين شمس والمؤسسات الكورية، حيث يُعد قسم اللغة الكورية بكلية الألسن أول الأقسام المتخصصة في تعليم الكورية في مصر ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.