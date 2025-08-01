الجمعة 01 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ألسن عين شمس ضمن 11 مقرا لتأسيس فرع معهد الملك سيجونغ بالقاهرة

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
ads

أعلنت مؤسسة الملك سيجونغ بكوريا الجنوبية؛ اختيار كلية الألسن - جامعة عين شمس لتأسيس فرع للمعهد بالقاهرة لعام ٢٠٢٥، وذلك ضمن 11 مقرا على مستوى العالم.

ويأتي ذلك تحت رعاية  محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، في خطوة تعكس التقدير الدولي لدور كلية الألسن الرائد في تعليم اللغة الكورية ونشر الثقافة الكورية في منطقة الشرق الأوسط.

صرحت بذلك سلوى رشاد عميد الكلية حيث تسلمت شهادة اعتماد تأسيس المعهد بكلية الألسن وذلك خلال المؤتمر السنوي الذي نظمته مؤسسة الملك سيجونغ في كوريا الجنوبية، ضمن ممثلي المؤسسات التي تم اختيارها هذا العام لتأسيس معاهد الملك سيجونغ الجديدة حول العالم.

وأوضحت سلوى رشاد أن هذه الخطوة تعد تتويجًا لسنوات من الجهود الأكاديمية والتعاون الثقافي بين كلية الالسن بجامعة عين شمس والمؤسسات الكورية، حيث يُعد قسم اللغة الكورية بكلية الألسن أول الأقسام المتخصصة في تعليم الكورية في مصر ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة عين شمس الدراسات العليا والبحوث شئون الدراسات العليا رئيس جامعة عين شمس كلية الالسن بجامعة عين شمس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منطقة الشرق الأوسط

مواد متعلقة

تنسيق الجامعات 2025، 85 ألف طالب يسجلون في المرحلة الأولى

رابط نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025

تنبيه هام من مكتب تنسيق الجامعات للطلاب المتخلفين عن المرحلة الأولى

ختام تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات غدا

أكاديمية البحث العلمي تفتح باب التقديم لبرنامج بدايتي لدعم مشروعات التخرج

قبل فتح الباب اليوم، قواعد اختبارات الشهادات الفنية للقبول بالجامعات 2025

تنسيق الجامعات، موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى ومؤشرات كليات القمة

لطلاب المرحلة الأولى، موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب 2025 أمام الطلاب

الأكثر قراءة

أهالي شبرا الخيمة يشيعون جثمان ضحية حادث حفل محمد رمضان (صور)

بعد رسوب 84% من طلاب الفرقة الأولى، كلية أصول الدين بأزهر الزقازيق توضح الأسباب

الموسيقى بدلًا من الحداد، محمد رمضان يثير الجدل بتصرفه بعد وفاة ضحية حفله

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

مفاجأة بشأن ضحية حفل محمد رمضان

لتر الذرة يرتفع 10 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

السيسي يوجه رسائل حاسمة لـ ترامب وماكرون وستارمر وقادة جيشي إيطاليا وباكستان

تفاصيل إيقاف اتحاد الكرة قيد الزمالك

خدمات

المزيد

مواصفات أوبو Oppo Reno 14 بعد إطلاقه رسميا

لطلاب المرحلة الأولى، موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب 2025 أمام الطلاب

أحدث تطورات أسعار الحديد في مصر اليوم الخميس 31-7-2025

سعر القصدير اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أرقام وبطولات لويس دياز مع ليفربول بعد انتقاله إلى بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم الكلام أثناء الأذان 

منها يوم الجمعة، ما عظمة ذكر رسول الله، وأفضل أوقات الصلاة عليه؟

تفسير رؤية ركوب الحصان في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads