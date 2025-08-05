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أخبار مصر

جبران يعتمد صرف 3 ملايين جنيه لـ 374 عاملا غير منتظم خلال شهر

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو

 اعتمد محمد جبران وزير العمل ، اليوم الثلاثاء، صرف مبلغ مليونين و966 ألف جنيه من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة على الرعاية الصحية والاجتماعية، وإعانات الحوادث، استفاد منه 374 عاملًا غير منتظم في 25 محافظة، وذلك خلال شهر واحد.

 

وقال الوزير إن هذا المبلغ عبارة عن مليونين و481 ألف جنيه على رعاية اجتماعية وصحية، ومنح خاصة "مواليد، وزواج، ووفاة أقارب من الدرجة الأولى، وعمليات جراحية كبرى وصغرى"،و400 ألف جنيه من بند الحوادث لعاملين اثنين، و85 ألف جنيه قيمة جهاز تعويضي نصف مفصل لعامل مصاب جراء حادث.

 

وأكد وزير العمل أن دعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة مستمر بتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..

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