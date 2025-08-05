الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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محافظات

«الهلال والصليب في طابور واحد».. قيادات دينية تشارك في ماراثون الشيوخ بالشرقية (صور)

قيادات دينية تشارك
قيادات دينية تشارك في ماراثون الشيوخ، فيتو

شهدت لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمحافظة الشرقية توافدًا لافتًا من المواطنين من مختلف الطوائف، حيث اصطف المسلمون والأقباط جنبًا إلى جنب داخل اللجان للإدلاء بأصواتهم، مؤكدين أن الانتماء لمصر يعلو فوق أي انتماءات طائفية أو فكرية.

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رموز دينية من الأزهر والأوقاف والكنيسة على الإدلاء بأصواتهم

ففي مدينة العاشر من رمضان ومراكز فاقوس والزقازيق وأولاد صقر وأبو حماد والحسينية وبلبيس، وغيرها، حرصت رموز دينية من الأزهر والأوقاف والكنيسة على الإدلاء بأصواتهم، وسط أجواء من البهجة الوطنية التي توحدت فيها الأجراس مع الأذان، والهتافات المؤيدة للاستقرار والديمقراطية.

 

قيادات دينية تشارك في ماراثون الشيوخ بالشرقية،فيتو
قيادات دينية تشارك في ماراثون الشيوخ بالشرقية، فيتو

راعي الطائفة الكاثوليكية بالشرقية في إحدى اللجان

وظهر القس بيشوي كامل، راعي الطائفة الكاثوليكية بالشرقية، في إحدى اللجان، مؤكدًا  أن المشاركة في الانتخابات «واجب وطني مقدس لكل مصري». وفي المقابل، شارك أئمة الأوقاف وقيادات العمل الدعوي في توعية المواطنين بأهمية التصويت ودعم الوطن عبر صناديق الاقتراع.

قيادات دينية تشارك في ماراثون الشيوخ بالشرقية،فيتو
قيادات دينية تشارك في ماراثون الشيوخ بالشرقية، فيتو

وظهر الأنبا تيموثاوس وسط أجواء من الحفاوة، حيث حرص على تحية المواطنين داخل اللجنة، داعيًا الجميع إلى المشاركة الفعالة من أجل بناء مستقبل أفضل لمصر.

قيادات دينية تشارك في ماراثون الشيوخ بالشرقية،فيتو
قيادات دينية تشارك في ماراثون الشيوخ بالشرقية، فيتو

وقد تصدرت محافظة الشرقية مشهد المشاركة الجماهيرية، بإجمالي ناخبين يقدر بنحو 4 ملايين و867 ألف ناخب موزعين على 829 مقرًا انتخابيًا و844 لجنة فرعية.

ثاني أيام التصويت في انتخابات الشيوخ بالشرقية 2025

وانطلق، اليوم الثلاثاء، ثاني وآخر أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، والتي بدأت أمس الإثنين، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.

قيادات دينية تشارك في ماراثون الشيوخ بالشرقية،فيتو
قيادات دينية تشارك في ماراثون الشيوخ بالشرقية، فيتو

انتخابات مجلس الشيوخ 

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ  428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا ويستمر حتى التاسعة مساءا ويتخلله ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة.
ويجرى التصويت داخل  8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تحت إشراف نحو  10 آلاف قاض من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن.

قيادات دينية تشارك في ماراثون الشيوخ بالشرقية،فيتو
قيادات دينية تشارك في ماراثون الشيوخ بالشرقية، فيتو

وتجرى الانتخابات بمتابعة  18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية، وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.

الهيئة الوطنية للانتخابات 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات توفير لوحات إرشادية داخل اللجان، شملت ولأول مرة لوحات مخصصة لذوي الهمم، منها ما هو مطبوع بطريقة "برايل" للمكفوفين، بالإضافة إلى لوحات مزودة بـ رموز استجابة سريعة (QR Code) تتيح التعرف على عدد المرشحين بكل دائرة عبر الهواتف المحمولة. 

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