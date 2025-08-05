انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وزير البترول يدلي بصوته في التجمع الخامس (صور)

أدلى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية اليوم، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بلجنة مدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس.

أكد وزير البترول عقب الإدلاء بصوته أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية، داعيا المواطنين والعاملين في القطاع إلى ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في التصويت، مؤكدًا أن المشاركة الايجابية تعكس الوعي الكبير للمصريين وروح المسئولية لديهم وحرصهم على المساهمة في بناء مستقبل وطنهم من خلال اختيار نوابهم وممثليهم.

وأشار الوزير إلى أن المجالس النيابية تلعب دورًا محوريًا في نقل نبض المواطنين إلى صناع القرار، وتعمل بتكامل واضح مع الوزارات ومؤسسات الدولة لتقديم التشريعات واقتراح التعديلات التي تنعكس إيجابا على مناخ الاستثمار وتسريع المشروعات، وزيادة الإنتاج.

وأكد المهندس كريم بدوي أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل العمل الجاد علي أرض الواقع لتحقيق تطلعات الشعب المصري، من خلال مشروعات إنتاجية، في ظل حالة التناغم والتكامل بين وزارات الحكومة وبعضها ومؤسسات الدولة كافة.

وأوضح أن مجلس الشيوخ، بصفته الغرفة الثانية للبرلمان، يمثل بيت خبرة وطني يضم نخبة من الكفاءات والخبرات الفنية والمجتمعية، والتي تسهم بفاعلية في تقديم رؤى ودراسات متعمقة، ومراجعة التشريعات وتقييم أثرها علي أرض الواقع واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.

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