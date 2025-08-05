بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة (فيديو وصور)

تنطلق فعاليات اليوم الأول من المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة اليوم الثلاثاء بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

الأكاديمية الوطنية للتدريب

تعقد المقابلات الشخصية على مدار 3 أيام متتالية، بدءا من اليوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس، وحتى الخميس المقبل 7 أغسطس الجاري، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

الدكتورة سلافة جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية

واستقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب مؤخرا الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في أول زيارة رسمية له بعد تولي كل من الدكتورة سلافة جويلي منصب المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتور طاهر نصر نائب المدير التنفيذي، وذلك في سياق تحركاتها المؤسسية لتعزيز التعاون الوطني وفتح مسارات استراتيجية جديدة.

وجاءت هذه الزيارة تأكيدًا على ما توليه الدولة من اهتمام استراتيجي بتعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات الوطنية المعنية بتمكين الشباب، وفي مقدمتها الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الشباب والرياضة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في بناء جيل قادر على قيادة المستقبل.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.