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بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة (فيديو وصور)

الأكاديمية الوطنية
الأكاديمية الوطنية للتدريب، فيتو
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تنطلق فعاليات اليوم الأول من المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة اليوم الثلاثاء بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

 الأكاديمية الوطنية للتدريب

تعقد المقابلات الشخصية على مدار 3 أيام متتالية، بدءا من اليوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس، وحتى الخميس المقبل 7 أغسطس الجاري، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

الدكتورة سلافة جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية

واستقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب مؤخرا الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في أول زيارة رسمية له بعد تولي كل من الدكتورة سلافة جويلي منصب المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتور طاهر نصر نائب المدير التنفيذي، وذلك في سياق تحركاتها المؤسسية لتعزيز التعاون الوطني وفتح مسارات استراتيجية جديدة.

وجاءت هذه الزيارة تأكيدًا على ما توليه الدولة من اهتمام استراتيجي بتعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات الوطنية المعنية بتمكين الشباب، وفي مقدمتها الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الشباب والرياضة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في بناء جيل قادر على قيادة المستقبل.
 

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الدكتورة سلافه جويلي الأكاديمية الوطنية للتدريب المقابلات الشخصية البرنامج الرئاسي

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