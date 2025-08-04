وزير البترول يبحث سبل تعزيز التعاون مع الإمارات

التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بالسيد سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

كما التقى مع ناصر اليافعي الرئيس التنفيذي لشركة أركيوس للطاقة، والوفد المرافق لهما، وذلك خلال زيارته لدولة الإمارات.

تعاون مصري إماراتي في صناعة البترول

وفي ذات السياق أشار المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية خلال الاجتماع عن رغبة مصر في عمل مشروعات إستراتيجية، لتعزيز التعاون بين مصر والإمارات خصوصًا في قطاع البترول والغاز.

كما أشار إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لأنشطة قطاع البترول والغاز والتوجيه الدائم بدعم المستثمرين والتعامل بكل مرونة وشفافية.

العلاقات بين مصر والإمارات

ومن جانب آخر افاد سلطان احمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي بالرغبه الدائمة بالاستثمار في سوق الطاقة المصري وعمل مشروعات استراتيجية طويلة الأجل تعكس متانة العلاقات بين الشقيقتين مصر والإمارات.

كما أشاد ناصر اليافعي بجهود مصر ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية في تأمين إمدادات الطاقة، مؤكدًا أن المباحثات مع الجانب المصري بناءةً وتبشر بتحقيق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف، في ظل وجود

فرص جديدة فى البحر المتوسط من اكتشافات غير منماه وفرص استكشافية اخرى لدفع الشركة على زيادة استثماراتها فى مصر.

ورافق الوزير في الزيارة كلا من الدكتور سمير رسلان - رئيس الإدارة المركزية للإتفاقيات والإستكشاف والاستاذ ناصر شومان - رئيس الإدارة المركزية لنقل وتسويق المنتجات البترولية والدكتور محمد الباجوري - المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.

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