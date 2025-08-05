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رياضة

مصدر بالزمالك: حسام عبد المجيد يتمسك بالبقاء

حسام عبدالمجيد
حسام عبدالمجيد

كشف مصدر داخل الزمالك أن مدافع الفريق حسام عبد المجيد أبلغ الإدارة برغبته في الاستمرار داخل القلعة البيضاء، مؤكدًا عدم وجود أي مفاوضات بينه وبين الأهلي.

وأكد المصدر أن اللاعب يرفض مناقشة أي عروض حاليًّا ويركز على استكمال مشواره مع الزمالك.

ضم الفلسطيني حامد حمدان للزمالك 

ويسعى نادي الزمالك خلال الساعات القادمة لحسم ضم الفلسطيني حامد حمدان لاعب بتروجيت قبل انتهاء الميركاتو الصيفي الجاري استعدادا للموسم الجديد 2025-2026. 

وينتهي الميركاتو الصيفي في الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس الجاري. 

وفي السطور التالية نعرض أرقام حامد حمدان مع بتروجيت في ظل اقترابه من الزمالك 

أرقام حامد حمدان مع بتروجيت 

خاض حامد حمدان 25 مباراة مع بتروجيت في الموسم الماضي بجميع البطولات بواقع 2170 دقيقة. 

سجل حامد حمدان هدفين وصنع مثلهما خلال الموسم الماضي، وتلقى 4 بطاقات صفراء. 

وتبلغ القيمة التسويقية لحامد حمدان 400 ألف يورو وهو من مواليد 2000 أي يبلغ عمره 25 عاما تقريبا. 

ويسعى اللاعب لحسم الصفقة بشكل نهائي في ظل اقتناعه بالمشروع الرياضي في الزمالك ورغبته في خوض تحدٍّ جديد بالدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القادمة تطورات حاسمة قد تقرب الصفقة من الإعلان الرسمي.

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