الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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رياضة

الزمالك يعلن عن صفقة جديدة خلال ساعات

فريق الزمالك
فريق الزمالك

 يستعد نادي الزمالك للإعلان رسميًا خلال الساعات المقبلة عن التعاقد مع اللاعب الفلسطيني علي الدباغ، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

الصفقة تأتي ضمن خطة الإدارة لدعم الفريق بعناصر مميزة بناءً على طلب المدير الفني يانيك فيريرا.

 ويسعى نادي الزمالك خلال الساعات القادمة لحسم ضم الفلسطيني حامد حمدان لاعب بتروجت قبل انتهاء الميركاتو الصيفي الجاري استعدادا للموسم الجديد 2025-2026. 

وينتهي الميركاتو الصيفي في الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس الجاري. 

وفي السطور التالية نستعرض أرقام حامد حمدان مع بتروجت في ظل اقترابه من الزمالك.

 

أرقام حامد حمدان مع بتروجت 

خاض حامد حمدان 25 مباراة مع بتروجت في الموسم الماضي بجميع البطولات بواقع 2170 دقيقة. 

سجل حامد حمدان هدفين وصنع مثلهما خلال الموسم الماضي، وتلقى 4 بطاقات صفراء. 

وتبلغ القيمة التسويقية لحامد حمدان 400 ألف يورو وهو من مواليد 2000 أي يبلغ عمره 25 عاما تقريبا. 

ويسعى اللاعب لحسم الصفقة بشكل نهائي في ظل اقتناعه بالمشروع الرياضي في الزمالك ورغبته في خوض تحدٍ جديد بالدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القادمة تطورات حاسمة قد تقرب الصفقة من الإعلان الرسمي.

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