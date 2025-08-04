التضامن: الخطوط الساخنة تستقبل أكثر من 324 ألف اتصال ما بين استفسارات وطلبات

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا حول ما قامت به الخطوط الساخنة المختلفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، والتي يستخدمها المواطنون للتعرف على خدمات الوزارة المختلفة سواء الرعاية أو الحماية الاجتماعية أو للاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة أو للإبلاغ عن شكوى.



وقد استقبلت الخطوط الساخنة لوزارة التضامن الاجتماعي المختلفة خلال الشهرين ما يزيد على 324 ألفا و365 اتصالا من المواطنين، ما بين استفسار أو طلب أو شكاوى بخصوص الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، سواء برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" أو بطاقة الخدمات المتكاملة أو بنك ناصر الاجتماعي أو عن الخدمات المختلفة للوزارة أو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.



وقد قام مسئولو الخطوط الساخنة خلال الشهرين بالرد على الاتصالات الواردة بنسبة 89% من جملة هذه الاتصالات، حيث قام مسئولو الوزارة ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" باستقبال عدد 205 ألفا و104 اتصالات على الخط الساخن الخاص بالبرنامج رقم 19680 تم الرد على 192 ألف و875 اتصالا منها بنسبة رد تصل إلى 94%، وكان من بين هذه الاتصالات 115,031 استفسارًا، و28,734 طلبا، و41,599 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على هذا الخط محافظات المنيا والبحيرة، والجيزة وأسيوط وكان أقل المحافظات اتصالا محافظات جنوب سيناء، والبحر الأحمر والوادي الجديد.



كما قام موظفو بنك ناصر الاجتماعي باستقبال 43 ألفا و131 اتصالًا على الخط الساخن رقم 16868، وتم الرد على 31 ألفا و17 اتصالا منها بنسبة رد تصل إلى 72%، وكان من بين هذه الاتصالات 30,428 استفسارًا، و380 طلبا، و99 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على هذا الخط القاهرة، ثم الجيزة، ثم الإسكندرية، وأقلها محافظات الوادي الجديد ومطروح وجنوب سيناء.

بطاقة الخدمات المتكاملة

وفيما يخص بطاقة الخدمات المتكاملة فقد تم استقبال 46 ألفا و381 اتصالًا على الخط الساخن رقم 15044، قامت الوزارة بالرد على 25,315 منها بنسبة رد تصل إلى 92%، كما قامت شركة إي فاينانس باستقبال عدد 18,730 اتصالًا على نفس الرقم، وتم الرد على 11,772 اتصالًا منها بنسبة رد تصل إلى 64%، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على خطوط بطاقة الخدمات المتكاملة القاهرة، ثم الجيزة، ثم المنوفية، وأقلها اتصالا محافظات الوادي الجديد، وجنوب سيناء، ومطروح.



كما استقبلت الوزارة 12,360 اتصالًا على الخط الساخن الأساسي لها رقم 16439، تم الرد على 12,101 منها بنسبة تصل إلى98 %، كان منها 10,338 استفسارًا، و533 طلبا، و2,320 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالًا القاهرة، ثم الجيزة، ثم الإسكندرية، وأقلها محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد.

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

كما قام مسئولو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان باستقبال 17,043 اتصالًا على الخط الساخن رقم 16023، تم الرد على عدد 16,049 منها بنسبة تصل إلى 95% كان منها 6,047 استفسارًا ما بين مشورة ومعرفة أماكن التحاليل، و9,972 طلبًا للعلاج أو المتابعة و30 شكوى من التحاليل أو من مستشفى أو من متخصص.



أما خط أبناء مصر الذي أطلقته الوزارة لمساندة الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الأسرية، فقد استقبل عدد 346 اتصالًا على الخط الساخن رقم 19828، تم الرد على 305 اتصالًا منها بنسبة تصل إلى 87%.



وتتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) والخط الساحن لبطاقة الخدمات المتكاملة (15044) والخط الساخن لبطاقة تكافل وكرامة (19680)، والخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان (16023)، والخط الساخن لبنك ناصر الاجتماعي (16868)، والخط الساخن لأبناء مصر رقم (19828).

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