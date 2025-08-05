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اقتصاد

أسعار الذهب في قطر اليوم الثلاثاء 5- 8- 2025

أسعار الذهب فى قطر
أسعار الذهب فى قطر اليوم، فيتو

 شهدت أسعار الذهب في السوق القطرية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا طفيفا في جميع الأعيرة خلال التعاملات اليومية، ويقبل الكثير من القطريين على شراء كافة الأعيرة من المشغولات الذهبية، أو السبائك والأونصة، باعتبار الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة والمضمونة لحفظ قيمة الأموال.

سعر جرام الذهب اليوم في قطر

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24  بسوق الذهب القطري اليوم عند 394 ريالا قطريا، فيما سجل عيار 22 حوالى 361 ريالا قطريا، بينما سجل عيار 21 في قطر 345 ريالا قطريا، كما استقر عيار 18 عند 295 ريالا قطريا، وبالنسبة لسعر عيار 14 فقد سجل 230 ريالا قطريا.

 

أسعار الذهب فى البورصة العالمية

 استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بدعم من تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، في وقت عزّزت فيه بيانات التوظيف الأضعف من المتوقع في الولايات المتحدة التوقّعات بقرب خفض معدلات الفائدة خلال سبتمبر المقبل.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3369.89 دولارًا للأونصة، كما استقرت العقود الآجلة الأميركية للذهب عند 3424.20 دولارًا.

وتراجع مؤشر الدولار ليقترب من أدنى مستوياته في أسبوع، ما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. كما انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في شهر، مما دعم أسعار الذهب الإيجابية.

ويُعد الذهب من أصول الملاذ الآمن التي تستفيد عادة من فترات خفض الفائدة وعدم اليقين الاقتصادي، إذ تقلّ تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.

وفي تطوّر سياسي قد يزيد من اضطراب الأسواق، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددًا، يوم الإثنين، بفرض رسوم جمركية إضافية على السلع الهندية، ردًا على استمرار نيودلهي في شراء النفط من روسيا. وردّت الهند على هذه التصريحات بوصفها «غير مبرّرة»، مؤكدةً أنها ستتخذ خطوات لحماية مصالحها الاقتصادية، مما يزيد التوتر التجاري بين البلدين.

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